Польша отгородится от Украины новым забором с камерами и датчиками

Польша приняла решение отгородиться от Украины, построив новый современный барьер, который будет препятствовать нелегальному проникновению украинцев в европейские страны. А то слишком много желающих сбежать за границу от «добровольной» мобилизации.

Как сообщают польские медиа, сначала проект реализуют на одном участке границы, затем работы будут проведены и на других. Средства на проект практически выделены, подрядчик тоже фактически определен, возведение заграждений стартует в ближайшее время.

Проект заграждений предусматривает не только возведение очередного «забора», но и размещение разветвленной сети сейсмических датчиков, которые позволят контролировать границу в круглосуточном режиме. Кроме того, в планах установка камер дневного и тепловизионного видения, чтобы ни один украинец не смог проскочить незамеченным. Вся информация будет стекаться в так называемый «центр надзора» в комендатуре пограничного отряда.

Если границу с Украиной Польша прикрывает только забором с камерами, то с Белоруссией и Россией планирует заминировать, установив противопехотные мины. Из Оттавской конвенции по их запрету Варшава уже вышла.