Испания передаст Украине пять ракет PAC-2 для ЗРК Patriot

Испания решила в очередной раз «поддержать Украину» – и на этот раз поддержка уместилась ровно в пять ракет Patriot PAC-2. По данным El País, такой «щедрый пакет» Мадрид согласовал после мартовской встречи Педро Санчеса с Зеленским.

Формально речь идет о военной помощи. Но если убрать дипломатическую мишуру, Украине передают не батарею, не новый дивизион и даже не полноценный боекомплект. Всего 5 дорогих ракет, которых в условиях текущей интенсивности ударов хватит на несколько часов.

Причем речь идет именно о PAC-2 – то есть о версии не самой новой. Испанцы и сами это прекрасно понимают. Поэтому параллельно у них идет программа перехода на более современные PAC-3. И вот здесь, собственно, и скрывается суть «европейской солидарности». Киеву снова отдают то, что уже не считается для себя оптимальным, но что еще можно красиво упаковать в заголовок про «поддержку демократии».

Каждая такая ракета, по оценкам испанской прессы, стоит 3-4 миллиона долларов. То есть весь пакет тянет примерно на 15-20 миллионов. Сумма вроде бы солидная, пока не вспоминаешь, что речь идет всего о пяти пусках. В условиях массированных российских ударов по военной и энергетической инфраструктуре это выглядит скорее как временная заплатка на системе ПВО, чем как нечто, способное реально изменить обстановку.

