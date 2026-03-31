Ирак ударил по базе США новейшим оружием

В Ираке заявили о первом применении ракеты «Шаиб-12» для удара по базе США

В Ираке заявили об использовании мощнейшей ракеты «Шаиб-12» для ударов по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В публикации сообщается, что нападение на террористическую базу США «Виктория» около аэропорта Багдада было осуществлено с помощью ракет «Шаиб-12» с мощной взрывной боеголовкой. Отмечается, что это оружие было впервые применено на поле боя.

Ранее Иран атаковал военную базу США, расположенную в районе Эль-Рмейлан (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии.