Минобороны Индии одобрило покупку ЗРС С-400 и других вооружений

ЦАМТО, 30 марта. Как сообщило 27 марта Минобороны Индии, Совет по оборонным закупкам (DAC) на своем заседании под председательством министра обороны Раджната Сингха одобрил ряд проектов приобретения ВВТ для ВС страны на общую сумму 2,38 трлн. индийских рупий (26,3 млрд. долл.).

Предоставленные Советом "одобрения необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) для программ, реализуемых тремя видами Вооруженных сил, являются первым шагом в процессе закупок данных вооружений.

В частности, для Сухопутных войск была одобрена покупка систем слежения для обеспечения ПВО, бронебойных танковых боеприпасов, радиорелейных систем, 155-мм буксируемых гаубиц "Дхануш" и не зависящей от взлетно-посадочной полосы системы воздушного наблюдения.

Система слежения для обеспечения ПВО позволит в режиме реального времени осуществлять управление и передачу данных, а высокопроизводительная радиорелейная система обеспечит надежную и безотказную связь. Поставка гаубиц "Дхануш" национальной разработки расширит возможности поражения целей на больших дальностях. Не зависящая от взлетно-посадочной полосы система воздушного наблюдения обеспечит возможность ведения разведки для подразделений Сухопутных войск, а бронебойные танковые боеприпасы – борьбы с бронетехникой.

Для командования ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитных ракетных систем дальнего действия С-400, ударных БЛА и модернизации авиационных двигателей истребителей Су-30МКИ.

Как отмечается, поставка средних транспортных самолетов позволит заменить имеющиеся Ан-32 и Ил-76, обеспечив стратегические, тактические и оперативные потребности воздушной транспортировки.

Комплексы С-400 обеспечат противодействие воздушным угрозам, нацеленным на важные районы, а ударные БЛА позволят проводить контрнаступательные операции, координировать воздушные операции, а также скрытно вести разведку. Модернизация двигателей Су-30МКИ увеличит срок службы самолетов.

Для Береговой охраны Индии одобрен проект закупки тяжелых катеров на воздушной подушке, которые будут использоваться для операций в прибрежной зоне, включая патрулирование побережья, разведку, поисково-спасательные операции, оказание помощи судам, а также перевозку войск и грузов, включая снабжение.

Как заявлено, в 2025-2026 ф.г. Совет по оборонным закупкам одобрил 55 предложений на сумму 6,73 трлн. рупий. Кроме того, в текущем финансовом году были подписаны контракты на капитальные закупки в рамках 503 предложений на сумму 2,28 трлн. рупий.