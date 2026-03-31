В Петербурге обсудили проблемы информационной безопасности судостроения

Объединенная судостроительная корпорация провела X конференцию по информационной безопасности в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвовали более 200 специалистов из 53 организаций и предприятий, входящих в группу ОСК. Специалисты обсудили вопросы обеспечения безопасности информационных систем в условиях увеличения интенсивности компьютерных атак на предприятия оборонной промышленности.

Как рассказали в пресс-службе корпорации, во время конференции прошли учения на базе развернутого киберполигона: специалисты ОСК получили практический опыт применения средств мониторинга для расследования компьютерных инцидентов в соревновательном режиме. Призовые места заняли представители отдела информационной безопасности управления защиты информации Департамента безопасности корпорации и специалист "Балтийского завода".

В пленарной части конференции также участвовали представители ФСТЭК России, Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, Минпромторга России и Управления обеспечения информационной безопасности банка ВТБ, который сейчас управляет Объединенной судостроительной корпорацией.

С отдельными докладами выступили представители ряда ведущих организаций-разработчиков средств защиты информации. Эксперты отметили практическую направленность докладов и ориентированность на реальную обстановку в сфере информационной безопасности.