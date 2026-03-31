Источник изображения: topwar.ru
Замминистра обороны Литвы Томаш Годляускас прокомментировал ситуацию с литовской «безопасностью». По словам чиновника литовского кабинета министров, Литва соседствует с «крайне агрессивной Россией и находящейся в её военной парадигме Беларусью».
Для того чтобы повысить уровень своей безопасности, Литва, по словам Годляускаса, открыла свои двери для союзников по НАТО – включая 45-ю танковую бригаду бунвесвера.
Трипвайр в военном деле на основании западной терминологии – это идея так называемой военной растяжки, когда основные силы, находясь на некотором удалении от зоны начала конфликта, перебрасываются на ЛБС после атаки со стороны противника. За это время силы той же Литвы должны «сдерживать противника» на протяжении хотя бы 48 часов.
Теперь же, как заявляет замминистра обороны Литвы, наличие сил НАТО в стране даёт возможность «ответить на атаку сразу, не теряя время на переброску бригад союзников по альянсу».
По словам Годляускаса, также необходимо развивать поддержку литовских вооружённых сил. Среди прочего – создание очередной натовской военной базы, на этот раз близ Клайпеды, в Кайряе. Начало строительства запланировано на 2027 год, а полное завершение с созданием инфраструктуры - к 2030 году.