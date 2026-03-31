Замминистра обороны Литвы Томаш Годляускас прокомментировал ситуацию с литовской «безопасностью». По словам чиновника литовского кабинета министров, Литва соседствует с «крайне агрессивной Россией и находящейся в её военной парадигме Беларусью».

Для того чтобы повысить уровень своей безопасности, Литва, по словам Годляускаса, открыла свои двери для союзников по НАТО – включая 45-ю танковую бригаду бунвесвера.

Годляускас:

Этим размещением мы отказались от стратегии трипвайра и перешли к построению тотальной обороны.

Трипвайр в военном деле на основании западной терминологии – это идея так называемой военной растяжки, когда основные силы, находясь на некотором удалении от зоны начала конфликта, перебрасываются на ЛБС после атаки со стороны противника. За это время силы той же Литвы должны «сдерживать противника» на протяжении хотя бы 48 часов.

Теперь же, как заявляет замминистра обороны Литвы, наличие сил НАТО в стране даёт возможность «ответить на атаку сразу, не теряя время на переброску бригад союзников по альянсу».

Годляускас:

В рамках этой концепции нужно больше инвестировать в людей, чтобы каждый был готов внести вклад в защиту государства. Помимо армии, это сильное общество — наша первая линия обороны. Высокий уровень гражданской подготовки, социальная устойчивость и воля к борьбе — это цели, к которым мы стремимся. Мы модернизировали подготовку в области гражданской обороны, ввели модули ключевых навыков, запустили программу обучения в области беспилотных летательных систем и начали обучение в школах.

По словам Годляускаса, также необходимо развивать поддержку литовских вооружённых сил. Среди прочего – создание очередной натовской военной базы, на этот раз близ Клайпеды, в Кайряе. Начало строительства запланировано на 2027 год, а полное завершение с созданием инфраструктуры - к 2030 году.