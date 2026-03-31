Военное обозрение

МО Литвы: Мы отказались от трипвайра и перешли к построению тотальной обороны

Источник изображения: topwar.ru

Замминистра обороны Литвы Томаш Годляускас прокомментировал ситуацию с литовской «безопасностью». По словам чиновника литовского кабинета министров, Литва соседствует с «крайне агрессивной Россией и находящейся в её военной парадигме Беларусью».

Для того чтобы повысить уровень своей безопасности, Литва, по словам Годляускаса, открыла свои двери для союзников по НАТО – включая 45-ю танковую бригаду бунвесвера.

Годляускас:

Этим размещением мы отказались от стратегии трипвайра и перешли к построению тотальной обороны.

Трипвайр в военном деле на основании западной терминологии – это идея так называемой военной растяжки, когда основные силы, находясь на некотором удалении от зоны начала конфликта, перебрасываются на ЛБС после атаки со стороны противника. За это время силы той же Литвы должны «сдерживать противника» на протяжении хотя бы 48 часов.

Теперь же, как заявляет замминистра обороны Литвы, наличие сил НАТО в стране даёт возможность «ответить на атаку сразу, не теряя время на переброску бригад союзников по альянсу».

Годляускас:

В рамках этой концепции нужно больше инвестировать в людей, чтобы каждый был готов внести вклад в защиту государства. Помимо армии, это сильное общество — наша первая линия обороны. Высокий уровень гражданской подготовки, социальная устойчивость и воля к борьбе — это цели, к которым мы стремимся. Мы модернизировали подготовку в области гражданской обороны, ввели модули ключевых навыков, запустили программу обучения в области беспилотных летательных систем и начали обучение в школах.

По словам Годляускаса, также необходимо развивать поддержку литовских вооружённых сил. Среди прочего – создание очередной натовской военной базы, на этот раз близ Клайпеды, в Кайряе. Начало строительства запланировано на 2027 год, а полное завершение с созданием инфраструктуры - к 2030 году.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"