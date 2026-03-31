США почти исчерпали запасы КР Tomahawk на Ближнем Востоке

387
0
0
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

ЦАМТО, 30 марта. ВС США почти исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

"ВС США израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном, расходуя высокоточные боеприпасы такими темпами, что это вызвало обеспокоенность у чиновников Пентагона и привело к внутренним обсуждениям о том, как увеличить их доступные запасы", – цитирует "РИА Новости" сообщение Washington Post.

Как отметил один из источников, если не принять срочные меры, в скором времени у американских военных не останется КР Tomahawk, которые можно использовать в конфликте с Ираном.

Другие источники заявили WP, что Вашингтону, вероятно, придется отправить на Ближний Восток часть ракет из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского, а также нарастить производство.

