Военное обозрение

Стубб дал понять, что НАТО хочет объявления «всеобщей мобилизации» в России

Источник изображения: topwar.ru

Финский президент фактически проговорился на предмет того, чего же ожидает НАТО от России.

По словам Александра Стубба, «украинские войска убивают более 30 тысяч российских солдат в месяц». И далее Стубб утверждает, что Россия якобы «не может восстановить свою армию», и это «ведёт к ситуации, когда РФ потребуется всеобщая мобилизация».

Финский президент:

Они уже приближаются к такому моменту, когда им придётся объявлять о всеобщей мобилизации. И я думаю, это создаст у них проблемы.

Таким образом, в НАТО надеются на внутренний социальный взрыв в России, не видя возможности победить Россию на поле боя. При этом вариант того, что если ситуация в РФ гипотетически дойдёт до «всеобщей мобилизации», Финляндия может вновь оказаться частью России, Стубб почему-то не рассматривает...

Финский президент в своём заявлении бросил Киеву традиционную западную «морковку», заявив, что Украина «совсем скоро станет частью Евросоюза». Это притом, что всего несколько дней назад в ЕС заявили, что «не смогут принять Украину в свой состав» ни в 2026, ни даже в 2027, потому что «пока украинское законодательство не соответствует нормам Европейского союза». Эти заявления еврочиновников крайне раздражают украинскую верхушку, которая факт вступления в ЕС хотела бы продать своему населению как «победу».

