ВС Северной Македонии приняли первую партию ББМ "Страйкер"

ЦАМТО, 30 марта. На базе "Страшо-Пинджур" СВ Северной Македонии состоялась церемония принятия на вооружение первой партии (17 ед.) приобретенных в США БМП "Страйкер" с колесной формулой 8х8.

В мероприятии, состоявшемся 25 марта, приняли участие премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски, временный поверенный в делах США в стране Николь Варнес, другие официальные лица.

Как заявил в ходе первой презентации министр обороны Македонии Владо Мисайловски, оставшиеся 25 бронемашин "Страйкер" должны быть поставлены летом 2026 года. Раскрывая другие направления модернизации, министр сообщил о завершении поставки 96 легких бронемашин JLTV в рамках заключенного с США в марте 2024 года контракта. По его словам, благодаря сотрудничеству с США также была улучшена пригодность к боевому применению до 80 многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV ВС Северной Македонии.

Пять из 17 представленных бронемашин "Страйкер" были оснащены дистанционно управляемыми модулями вооружения M153 "Протектор" с 12,7-мм пулеметом M2A1. Аналогичная конфигурация ДУМВ используется на бронемашинах M1278A1 JLTV-HGCA1 ВС Северной Македонии.

В составе ВС Северной Македонии ББМ "Страйкер" заменят оставшиеся 60 устаревших БТР-70, вооруженных 14,5-мм пулеметами КПВТ.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Северной Македонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 54 бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в версиях M1126, M1130 и M1129. Полная стоимость продажи оценивалась в 210 млн. долл.

В 2024 году общее количество закупаемой техники было сокращено до 42 бронемашин, а стоимость закупки была пересмотрена. Поставку техники первоначально планировалось выполнить в 2024 году, но из-за различных проблем первые машины прибыли в Северную Македонию только в феврале 2026 года. ББМ "Страйкер" войдут в боевой состав 1-й пехотной бригады.

Данная поставка делает ВС Северной Македонии третьим получателем ББМ "Страйкер" в Европе. Ранее США поставили эти бронемашины ВС Украины и Болгарии.

Хотя стоимость пересмотренного соглашения не разглашается, оно является второй по величине программой приобретению новой техники для ВС Северной Македонии. На первом месте – подписанное с компанией Leonardo в 2024 году соглашение стоимостью 249,9 млн. евро (288,2 млн. долл.) на поставку четырех вертолетов AW-149 и четырех AW-169M.

По информации министра обороны Македонии В.Мисайловского, в настоящее время власти страны направляют на модернизацию вооруженных сил 32% оборонного бюджета при требовании НАТО не менее 20%.