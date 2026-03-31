Противник заявляет о растущем числе применения ВС РФ реактивных БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли очередную серию дроновых и бомбовых ударов по объектам на подконтрольных противнику территориях. Пожар в результате прилётов вспыхнул в окрестностях Полтавы. Противник заявляет, что «произошло возгорание сухой травы», однако трава эта, судя по всему, разгорелась так, что попутно уничтожила складские помещения и станцию по ремонту техники.

Удары с применением БПЛА типа «Герань» были нанесены по целям в Днепропетровской области. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Петропавловка и Васильковка. Петропавловка превращена противником крупный логистический хаб у двух дорог Павлоград-Покровск (Красноармейск) и Павлоград-Краматорск.

Источник изображения: topwar.ru

Авиабомбы с УМПК долетели до целей в Запорожской области. Поступают сообщения о прилётах по стоянкам военного транспорта противника и местам размещения узлов военной связи и разведки.

Серия ударов была нанесена в ночь на 30 марта и в Киевской области. В частности, прилёты БПЛА наблюдались в Макарове и Богодухове. Фиксировались прилёты в Черниговской, Сумской и Винницкой областях, включая военные и промышленные объекты в Новгороде-Северском, Семёновке, Чернигове, Тростянце. По последним данным, применялись реактивные варианты БПЛА - «Герань-3». Противник заявляет, что число таких дронов, применяемых ВС РФ, значительно выросло, начиная с февраля этого года.