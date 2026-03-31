Военное обозрение

Противник заявляет о растущем числе применения ВС РФ реактивных БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли очередную серию дроновых и бомбовых ударов по объектам на подконтрольных противнику территориях. Пожар в результате прилётов вспыхнул в окрестностях Полтавы. Противник заявляет, что «произошло возгорание сухой травы», однако трава эта, судя по всему, разгорелась так, что попутно уничтожила складские помещения и станцию по ремонту техники.

Удары с применением БПЛА типа «Герань» были нанесены по целям в Днепропетровской области. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Петропавловка и Васильковка. Петропавловка превращена противником крупный логистический хаб у двух дорог Павлоград-Покровск (Красноармейск) и Павлоград-Краматорск.

Авиабомбы с УМПК долетели до целей в Запорожской области. Поступают сообщения о прилётах по стоянкам военного транспорта противника и местам размещения узлов военной связи и разведки.

Серия ударов была нанесена в ночь на 30 марта и в Киевской области. В частности, прилёты БПЛА наблюдались в Макарове и Богодухове. Фиксировались прилёты в Черниговской, Сумской и Винницкой областях, включая военные и промышленные объекты в Новгороде-Северском, Семёновке, Чернигове, Тростянце. По последним данным, применялись реактивные варианты БПЛА - «Герань-3». Противник заявляет, что число таких дронов, применяемых ВС РФ, значительно выросло, начиная с февраля этого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"