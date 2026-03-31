Военное обозрение

Появление в арсенале «Хизбаллы» FPV-дронов привело к большим потерям ЦАХАЛ

Источник изображения: topwar.ru

Израильская армия несет серьезные потери на юге Ливана, попытки вытеснить подразделения группировки «Хизбалла» за реку Литани провалились. Нетаньяху уже распорядился усилить наступление, введя в Ливан новые силы.

Вторжение израильской армии на территорию Южного Ливана правительство еврейского государства подает как благородную цель — защитить жителей северных районов страны от обстрелов ливанской группировки «Хизбалла», а также предотвратить «вторжение», якобы готовящееся «Хизбаллой».

Однако на этот раз легкой прогулки не получилось, израильская армия столкнулась с жестким сопротивлением «Хизбаллы». Бойцы группировки действуют небольшими мобильными группами, используя тактику засад и действуя с заранее подготовленных позиций с моментальным отходом после ударов.

К тому же в арсенале группировки появились ударные FPV-дроны, которые прекрасно дополняют на поле боя противотанковые комплексы. Как пишет Military Watch Magazine, потери танков Merkava в результате ударов комплексов ПТУР и дронов стали самыми крупными за последние сорок лет.

Потери танков Merkava стали крупнейшими за более чем 40 лет. Бронетехника регулярно попадает в засады, где используются противотанковые ракеты и другие средства поражения.

Несмотря на потери, задачу зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани никто с ЦАХАЛ не снимал. В ближайшее время командование армии введет в Ливан дополнительные силы.

  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"