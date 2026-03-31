В Китае разработали систему «космических маяков»

Китайские специалисты заявили о выстраивании современной спутниковой системы, которая заполняет пробелы отсутствия GPS-сигнала в определённых местах планеты.

В сообщениях говорится о том, что сеть на данный момент состоит из 11 спутников, является устойчивой к помехам и глушению, при этом обладает спектром возможностей глобального позиционирования.

В университете Цинхуа, где система и разрабатывалась, сообщают, что работа её основана на оптическом принципе. В то время как системы глобального позиционирования, такие как GPS и BeiDou, зависят от спутников, излучающих радиоволны, новая сеть использует закодированные световые сигналы от «маяковых» спутников. Это и есть те самые 11 космических аппаратов, связанные в единое целое в околоземном пространстве.

Профессор университета Цинхуа Син Фэй для Beijing Youth Daily:

Древние мореплаватели ориентировались по маякам. Мы разместили эти «маяки» в космосе, используя излучающие свет спутники для навигации всего, от транспортных средств до космических аппаратов.

Сама эта система работает за счёт размещения мощных источников света на спутниках для отправки закодированных сигналов на Землю. Приёмники на Земле обнаруживают свет и используют его направление, а также известные координаты спутников, для расчёта их местоположения, что и позволяет создавать качественную навигационную картину.

По словам профессор Син Фэя, поскольку световые лучи узкие и распространяются по прямым линиям, им гораздо сложнее создавать помехи, чем радиосигналам. По сравнению со звездной навигацией, которая опирается на слабый свет звёзд и обеспечивает ограниченную точность, спутниковая оптическая навигация может обеспечить гораздо более точное позиционирование.