Экипаж Су-35С выполнил боевое дежурство в целях обеспечения безопасности в зоне СВО

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Южная» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 30 марта сообщили в Минобороны РФ.

Воздушное боевое дежурство проводилось с целью обеспечения прикрытия вертолетов армейской авиации в заданном районе при выполнении ими задач по нанесению ударов по живой силе и временным пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве добавили, что летчики оперативно-тактической авиации осуществляют боевые вылеты круглосуточно, независимо от метеорологических условий, используя различные виды авиационного вооружения.

В Минобороны РФ 29 марта сообщили, что в ходе боевых действий в районе населенного пункта Константиновка операторы подразделения войск беспилотных систем (БпС) 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два миномета ВСУ. Уточнялось, что первая минометная позиция была обнаружена во дворе одного из брошенных жителями домов в частном секторе. Она была ликвидирована точным ударом FPV-дрона.