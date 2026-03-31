Российские истребители МиГ-31 козыряют гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" (The National Interest, США)

TNI: Россия задействовала МиГ-31 с "Кинжалами" для патрулирования японского моря

Россия направила истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", на патрулирование воздушного пространства над Японским морем, пишет TNI. Эту модель истребителя редко оснащают подобными ракетами, поэтому эксперты расценивают такой маневр как недвусмысленное силовое послание в адрес США и Японии.

Ставрос Атламазоглу

На Украине "Кинжал" применяется в ограниченном режиме, и пока неясно, насколько его характеристики соответствуют заявлениям Кремля.

Недавно близ Японии были замечены российские истребители с одной из самых передовых систем вооружения в стране.

МиГ-31 и гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

В ролике, опубликованном Министерством обороны России, можно увидеть звено истребителей МиГ-31 (по классификации НАТО: Foxhound или "Лисогон") над Японским морем. Один из истребителей оснащен гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

"Кинжал", который в НАТО прозвали Killjoy или "Кайфолом", представляет собой баллистическую ракету воздушного базирования. Утверждается, что она развивает скорость до 12 231 километров в час при дальности полета до 2 000 километров и способен маневрировать в полете. Российские военные уже применяли "Кинжал" против различных целей на Украине с обычной боеголовкой, но в экстренной ситуации ракета может оснащаться и ядерной.

Вообще, российские боевые самолеты часто размещаются в регионе благодаря соглашению о совместном воздушном патрулировании с ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Для этих целей Воздушно-космические силы России (ВКС) чаще всего используют стратегические бомбардировщики Ту-95 (Bear или "Медведь"), истребители Су-30 (Flanker или "Фланкёр") и самолеты дальнего радиолокационного предупреждения и управления А-50. МиГ-31 в этой роли встречаются относительно редко, а с ракетами "Кинжал" — и подавно. Это означает, что запись задумывалась как послание США и Японии.

"Чудо-оружие" редко срабатывает, как задумано

Гиперзвуковые боеприпасы способны преодолевать даже самые мощные системы противовоздушной обороны. Сочетание чрезвычайно высокой скорости, сложной траектории и способности маневрировать придает им непредсказуемости, и с ними чрезвычайно сложно бороться.

С другой стороны, гиперзвуковое оружие — по-прежнему относительная новинка, и многие страны, включая Россию, хотя и заявляют о наличии полноценного гиперзвукового потенциала, в действительности могут им и не обладать. Так, уже возникали вопросы о реальных возможностях "Кинжала" и о том, можно ли считать его подлинно гиперзвуковым оружием — или же он просто представляет собой крылатую ракету воздушного базирования, пусть и с расширенными возможностями.

В этом плане "Кинжал" перекликается с концепцией wunderwaffe — чудо-оружием нацистской Германии. С его помощью в последние годы Второй мировой войны Третий рейх рассчитывал нанести поражение наступающим союзным войскам с Запада и советским армиям с Востока. Война принимала невыгодный для Германии и ее союзников оборот, и нацистское руководство не скупилось на супероружие — знаменитую "жужжалку" Фау-1 и ракету "Фау-2". Это оружие немало ускорило развитие ракетной техники уже по окончании войны, но не смогло изменить ее ход, и исторический консенсус заключается в том, что Берлину было бы выгоднее вложиться в более привычные платформы.

Сегодня Россия стремится противостоять превосходящим технологиям Америки и НАТО с помощью передовых систем вооружения для обхода действующей системы обороны США. Помимо прочего, это межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой планирующий блок "Авангард", гиперзвуковая ракета "Кинжал", ядерная ракета "Буревестник", атомный подводный аппарат "Посейдон" и противоспутниковое энергетическое оружие направленного действия "Пересвет".

Если оно действительно оправдает громкую шумиху, системы противовоздушной обороны США и НАТО моментально устареют. Однако пока что ограниченно эксплуатируется лишь "Кинжал", а "Авангард" еще только развертывается.

Безусловно, как наглядно показал продолжающийся конфликт с Ираном, лишь немногие системы противовоздушной обороны по-настоящему непробиваемы. Главная задача — по возможности ограничить приближающуюся угрозу и свести к минимуму ущерб районам и целям меньшей важности. Но оружие высокой мощности — вроде того же "Кинжала" — всегда в приоритете для систем ПВО и будет перехвачено в первую очередь.

Несмотря на вопросы к эффективности этого высококлассного оружия, российские вооруженные силы обладают впечатляющим арсеналом баллистических и крылатых ракет, и его потенциал сполна раскрылся за последние четыре в ходе конфликта на Украине.