Вестник Мордовии

Знаменитая иранская барражирующая ракета "358" обладает еще одной опцией

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Иранская барражирующая ракета, известная под обозначением "358", впервые была успешно опробована йеменскими хуситами против сил саудовской коалиции. С ее помощью в небе над Аравийским полуостровом уже сбивались американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, а также БПЛА других типов.

В настоящее время это средство поражения успешно используется против своих "старых знакомых" MQ-9 Reaper и израильских аппаратов аналогичного предназначения, вроде Hermes 900.

Она имеет длину 2,75 м. Диаметр - 152 мм. Масса - 50 кг. При этом осколочно-фугасная боевая часть весит 10 кг. Ракета может бить по целям, находящимся на высотах до 12000 м. Максимальная дальность поражения - 100 км.

Во многих источниках ее класс указывается как "земля - воздух". Но на самом деле, это многоцелевое оружие. Еще во время событий в Йемене было установлено, что конструкторы Ирана предусмотрели возможность использования "триста пятьдесят восьмой" для ударов по наземным целям.

Поэтому, если американцы отважатся на наземную операцию, то их вертолеты и конвертопланы будут атакованы различными имеющимися у Исламской республики средствами ПВО, в том числе и "358-й" , которая эффективна даже с учётом применения противником ложных целей. Кроме того, такими ракетами могут ударить и по группам военнослужащих США, а также по образцам заокеанской военной техники.

Алексей Брусилов

