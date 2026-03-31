В США создали пусковую установку GRIZZLY в виде 10-футового контейнера

Источник изображения: topwar.ru

Американцы продолжают упаковывать ударные возможности в максимально «гражданскую» оболочку – и на этот раз речь уже не о концептах из презентаций, а о вполне отработанном пуске. Lockheed Martin провела испытание контейнеризированной пусковой установки GRIZZLY, из которой вертикально запустили ракету HELLFIRE прямо из стандартного 10-футового контейнера (длина всего 3 метра).

Теперь противотанковый и многоцелевой ракетный комплекс можно спрятать в то, что внешне выглядит как обычный грузовой модуль, каких тысячи стоят в портах, на платформах и складах по всему миру.

США фактически получают мобильный ударный узел с крайне низкой визуальной заметностью, который можно быстро перебросить, замаскировать под логистический груз и встроить почти в любую систему управления. Причем разработали его всего за шесть месяцев, используя уже существующие архитектуры, включая пусковую M299.

По большому счету, GRIZZLY – это шаг к еще большей «растворенности» ракетного оружия в обычной транспортной инфраструктуре. И если раньше контейнер ассоциировался прежде всего с грузом, то теперь он все чаще становится скрытой пусковой позицией.

Сама ракета HELLFIRE при этом остается далеко не «малой игрушкой». При массе около 50 кг она способна поражать бронетехнику, средства ПВО, катера и живую силу, в том числе в сложных условиях – пыль, дым, морской аэрозоль.