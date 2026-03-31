Военное обозрение

В США создали пусковую установку GRIZZLY в виде 10-футового контейнера

Источник изображения: topwar.ru

Американцы продолжают упаковывать ударные возможности в максимально «гражданскую» оболочку – и на этот раз речь уже не о концептах из презентаций, а о вполне отработанном пуске. Lockheed Martin провела испытание контейнеризированной пусковой установки GRIZZLY, из которой вертикально запустили ракету HELLFIRE прямо из стандартного 10-футового контейнера (длина всего 3 метра).

Теперь противотанковый и многоцелевой ракетный комплекс можно спрятать в то, что внешне выглядит как обычный грузовой модуль, каких тысячи стоят в портах, на платформах и складах по всему миру.

США фактически получают мобильный ударный узел с крайне низкой визуальной заметностью, который можно быстро перебросить, замаскировать под логистический груз и встроить почти в любую систему управления. Причем разработали его всего за шесть месяцев, используя уже существующие архитектуры, включая пусковую M299.

По большому счету, GRIZZLY – это шаг к еще большей «растворенности» ракетного оружия в обычной транспортной инфраструктуре. И если раньше контейнер ассоциировался прежде всего с грузом, то теперь он все чаще становится скрытой пусковой позицией.

Сама ракета HELLFIRE при этом остается далеко не «малой игрушкой». При массе около 50 кг она способна поражать бронетехнику, средства ПВО, катера и живую силу, в том числе в сложных условиях – пыль, дым, морской аэрозоль.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"