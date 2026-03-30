Советский Союз-родина космических туристов

В этом году исполняется 60 лет со дня создания в СССР Совета по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства в мирных целях (сокращённое название — Совет «Интеркосмос»).

Его целью было как согласование работ, проводимых в космосе различными ведомствами и организациями СССР, так и планирование совместной космической деятельности и организация сотрудничества по изучению и освоению космоса с зарубежными странами.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России Александр Марусев, за время своего существования Совет участвовал как в совместных работах по программе «Интеркосмос», объединяющей 9 социалистических стран, так и в космических программах, осуществляемых на основе двусторонних соглашений с правительствами и научными организациями Индии, Франции, США, Швеции, Австрии и других государств.

В 1967 г. на встрече в Москве была принята совместная программа работ по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях, в которую вошли 9 социалистических стран: Болгария, Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, Чехословакия, Румыния и Советский Союз, а так же другие государства — например, Франция, Индия, Сирия, Монголия и Куба.

Принятой программой предусматривались совместные подготовка, проведение и обработка результатов космических исследований с возможностью безвозмездной установки советской стороной на свою космическую технику научной аппаратуры стран-участниц. Другие участники обеспечивали создание научных приборов и проведение интересующих их экспериментов. Доступ к результатам экспериментов имели все участники программы.

В программу был включён широкий круг тем по космической физике, метеорологическим исследованиям, космической деятельности в области связи, биологии и медицины. В каждой из стран был создан национальный координационный орган, отвечающий за выполнение работ и соглашений по отдельным проектам и темам, осуществляемым в рамках согласованной совместной программы.

В рамках проекта было выполнено множество запусков спутников, которые проводили научные исследования на околоземной орбите и отправляли на Землю данные, необходимые для дальнейших исследований. С октября 1969 по декабрь 1991 года было запущено 25 искусственных спутников Земли серии «Интеркосмос».

Кульминацией программы стала серия полётов космонавтов из стран — участниц программы, хотя вначале пилотируемые старты не планировались вообще. Решение об участии в пилотируемых полётах космонавтов из социалистических стран имело в первую очередь политические цели и могло быть своеобразным ответом на объявление в июле 1976 года о планах США предоставить возможность гражданам других государств, в первую очередь западноевропейских, принять участие в полётах по готовившейся программе Space Shuttle.

Отбор кандидатов в космонавты-исследователи по программе «Интеркосмос» проводился национальными комиссиями стран-участниц, подготовка в ЦПК проводилась по программе, упрощённой по сравнению с подготовкой бортинженеров космических кораблей «Союз», с использованием тех же методик, которые применялись для подготовки советских космонавтов. Таким образом, иностранные космонавты стали первыми космическими туристами не только в СССР, но и во всем мире.

При этом космонавты по программе «Интеркосмос» выполняли обширную научную программу, в которую входили исследования в области космической биологии и медицины, изучения и картографирования поверхности Земли, астрофизики и физики космического пространства, космического материаловедения и технологических экспериментов в условиях микрогравитации.

Первым иностранным космонавтом, отправленным в космос в рамках программы «Интеркосмос», был Владимир Ремек из Чехословакии (полёт состоялся на космическом корабле «Союз-28» 2 марта 1978 года). Он стал первым человеком в космосе, не являющимся гражданином СССР или США.

С 1982 года программа международных пилотируемых полётов на советские орбитальные станции была расширена, в экспедициях посещения станции «Салют-7» участвовали космонавты из Франции (1982 год) и Индии (1984 год).

В 1986 году на орбиту была выведена орбитальная станция «Мир», ставшая международной космической лабораторией. По программе «Интеркосмос» на неё в 1987—1988 годах было совершено три экспедиции, в которых участвовали граждане Сирии, Болгарии и Афганистана. Всего до 1992 года по программе «Интеркосмос» слетало 20 иностранных космонавтов.

Полёты по программе «Интеркосмос» сделали советскую пилотируемую программу более открытой: ранее командиром пилотируемого корабля всегда назначался военнослужащий, при полётах международных экипажей впервые командирами кораблей получили назначение гражданские космонавты. Последующие международные полёты на станцию «Мир» осуществлялись в основном на коммерческой основе, по двусторонним соглашениям, заключаемых Главкосмосом.

В честь Интеркосмоса, как восточноевропейской организации по исследованию космоса, 8 февраля 1982 года был назван астероид (2365) Interkosmos, открытый 30 декабря 1980 года Зденькой Вавровой в обсерватории Клеть.

Ничто не забыто и никто не забыт

27 марта этого года в Библиотеке иностранной литературы в рамках открытия выставки «На улице Мира», посвящённой программе «Интеркосмос», и 40-летию запуска базового блока орбитальной станции «Мир», состоялась встреча с участниками международной программы.

Почетным гостем выставки стал Владимир Джанибеков , лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Он совершил пять орбитальных полётов общей продолжительностью 145 суток 15 часов 58 минут и два выхода в открытый космос (суммарное время — 8 часов 35 минут). Во время всех полётов возглавлял экипажи космических кораблей.

Вторым почетным гостем стал Сергей Авдеев — советский и российский космонавт, Герой Российской Федерации. Он совершил три космических полёта общей продолжительностью 747 суток 14 часов 14 минут (в сумме за три полёта). До 2005 года Авдеев владел мировым рекордом по суммарному времени пребывания в космосе, пока его не обошёл другой российский космонавт Сергей Крикалёв.

На встрече гости смогли из первых уст услышать о работах в рамках программы, о подготовке к полётам, жизни на орбите и научных экспериментах, которые проводились на станции «Мир». Это была редкая возможность прикоснуться к живой истории и задать вопросы тем, кто стал её частью.

Выставка «На улице Мира» — это путешествие в эпоху советского космоса

Выставка «На улице Мира» — это живая память страны, заявил ее куратор Дмитрий Ярошевский. Она предлагает взглянуть на космос глазами современников тех героических событий. Эта выставка о том, как огромный мир космоса приходил в каждый дом, становясь частью нашей общей культуры и личных воспоминаний.

Выставка включает в себя витринную экспозицию редких филателистических и филокартических материалов (почтовые марки, конверты и открытки со спецгашениями и автографами космонавтов) из фондов Демонстрационного центра ЦАГИ и частных собраний, посвящённых советской космической программе «Интеркосмос» и всей непростой, насыщенной яркими событиями истории станции «Мир».

Несомненный интерес посетителей вызвал и макет российского «челнока» — орбитального космического корабля «Буран», сыгравшего важную роль в истории орбитальной космической станции «Мир». Макет выполнен мастером-макетчиком Сергеем Пантюхиным.

Особый раздел выставки составляют книги и публикации из фондов библиотеки, которые показывают, как осваивалась и популяризировалась космическая тема — от научных трудов до детской литературы.

