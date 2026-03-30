Польша объявила о запуске производства ракет CAMM-ER

Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польского зенитного ракетного комплекса Narew (варианта Mala Narew) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023.
Источник изображения: Leszek Chemperek / министерство национальной обороны Польши

Польша начнет производить британо-итальянские ракеты противовоздушной обороны CAMM-ER, сообщает министерство обороны республики.

Министерство обороны Польши заявило о начале выпуска британско-итальянских зенитных ракет CAMM-ER, сообщает РИА "Новости". В сообщении ведомства говорится, что церемония подписания инвестиционного договора состоится в понедельник, 30 марта, на Военном заводе Электроники в Зеленке при участии заместителя министра обороны Цезари Томчика.

В рамках реализации проекта планируется построить сервисно-производственный центр для ракет CAMM-ER и отдельный производственный цех для элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, будут возведены производственно-складское здание, склады с защитными стенами и подъездные пути.

CAMM-ER представляет собой британско-итальянскую зенитную ракету, разработанную компанией MBDA. Она способна поражать цели на расстоянии до 45 километров и на высоте до 15 километров при скорости около Мах 3. Ракета предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Комплексы с использованием CAMM-ER применяются в системах EMADS, Sky Sabre и Grifo.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении в течение четырех лет увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты в сотрудничестве с оборонным концерном PGZ и авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.

Польское руководство заключило соглашение о покупке нескольких десятков пусковых установок американского ЗРК Patriot для их производства на польской территории.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"