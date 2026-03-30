«Герани» начали минировать украинский тыл минами ПТМ-3 с воздуха

В сети появилось видео, на котором заснят процесс минирования с помощью БПЛА «Герань». Под крыльями аппаратов замечены круглые контейнеры, которые оказались кассетами КПТМ-3 для дистанционного минирования.

Украинские паблики занервничали: с каждого дрона сбрасывают по 8 мин. Контейнеры размещены под крыльями, процесс сброса зафиксирован на видео уже в 50 километрах от границы со стороны тыла. «Снега уже нет, и мины будут хорошо видны на земле», – пишут они, попутно предупреждая своих: категорически запрещено приближаться к ним.

Показательный момент: враг сам фиксирует нашу новую тактику и сам же фиксирует ее эффективность.

Что же представляют собой эти кассеты? КПТМ-3 – это штатное средство дистанционной установки противотанковых мин ПТМ-3. Каждая кассета весом 8,5 кг содержит одну мину, которая после выстреливания вышибным зарядом падает на грунт и через 60-100 секунд автоматически переводится в боевое положение.

При этом мина неизвлекаема и необезвреживаема. Любая попытка сдвинуть ее с места приводит к детонации. Время боевой работы – от 16 до 24 часов, после чего мина самоликвидируется. Это важно и для наших же войск в случае последующего наступления: минное поле «самоуничтожится», не требуя привлечения саперов.

Тактика использования очевидна и крайне неприятна для противника. «Герань» залетает в глубокий тыл, туда, где никто не ждет мин. Там она сбрасывает «сюрпризы» на маршруты подвоза боеприпасов и горючего, на дороги, по которым идет ротация резервов.

