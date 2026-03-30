Военное обозрение

Западная пресса: «Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы»

Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели отмечают мощное наращивание средств ПВО в районе российской столицы. Как отмечается, в последние месяцы здесь, в частности, была создана плотная сеть из ЗРПК «Панцирь-С1» и поддерживающих их работу радаров:

Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы.

Указывается, что всего за несколько недель число ЗРПК увеличилось примерно на 43 установки, которые «размещены на десятках новых позиций» из земли, бетона и металлических конструкций. Они находятся на возвышенностях, что обеспечивает зенитным расчётам лучший обзор и позволяет обнаруживать беспилотники и ракеты, летящие на очень низкой высоте:

Таким образом, вокруг Москвы сформировалось «кольцо» очень плотной многоуровневой ПВО. Оно включает в себя пусковые установки С-400 и С-300 большой дальности, «Бук» средней дистанции и точечно работающий «Панцирь».

Как говорится в западной прессе, подобная сеть постепенно создаётся и вокруг других крупных городов и объектов критической инфраструктуры. При этом указывается, что подобная работа требует колоссальных средств из-за высокой стоимости зенитных комплексов. Отмечается, что создание очагов стационарной защиты отвлекает войска ПВО от выполнения задач в прифронтовой зоне:

Однако это необходимый компромисс, имеющий как практическое, так и символическое значение на фоне всё более частых атак со стороны ВСУ.
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"