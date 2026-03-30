Западная пресса: «Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы»

Западные обозреватели отмечают мощное наращивание средств ПВО в районе российской столицы. Как отмечается, в последние месяцы здесь, в частности, была создана плотная сеть из ЗРПК «Панцирь-С1» и поддерживающих их работу радаров:

Россия выстроила кольцо ПВО вокруг Москвы.

Указывается, что всего за несколько недель число ЗРПК увеличилось примерно на 43 установки, которые «размещены на десятках новых позиций» из земли, бетона и металлических конструкций. Они находятся на возвышенностях, что обеспечивает зенитным расчётам лучший обзор и позволяет обнаруживать беспилотники и ракеты, летящие на очень низкой высоте:

Таким образом, вокруг Москвы сформировалось «кольцо» очень плотной многоуровневой ПВО. Оно включает в себя пусковые установки С-400 и С-300 большой дальности, «Бук» средней дистанции и точечно работающий «Панцирь».

Как говорится в западной прессе, подобная сеть постепенно создаётся и вокруг других крупных городов и объектов критической инфраструктуры. При этом указывается, что подобная работа требует колоссальных средств из-за высокой стоимости зенитных комплексов. Отмечается, что создание очагов стационарной защиты отвлекает войска ПВО от выполнения задач в прифронтовой зоне:

Однако это необходимый компромисс, имеющий как практическое, так и символическое значение на фоне всё более частых атак со стороны ВСУ.