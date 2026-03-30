ФПИ: в РФ успешно испытали применение ударных дронов "роевым методом"

В Фонде перспективных исследований уточнили, что три БПЛА нашли, идентифицировали и условно поразили боевую бронированную машину на полигоне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Испытания применения ударных дронов "роевым методом" успешно прошли в России, три ударных беспилотника нашли, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину. Об этом сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов - три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до 3 кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение", - сообщили в фонде.

Там уточнили, что в отличие от применения ударных БПЛА поодиночке "роевой метод" позволяет сразу вести разведку, идентифицировать и поражать цель. После запуска боевые беспилотники "уходят" в заданный квадрат для поиска и обнаружения цели с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Обмен данными между аппаратами производится на основе mesh-сетей. После обнаружения и распознавания цели, поражение которой должен подтвердить оператор, ударные беспилотники атакуют цель. Один из ударных беспилотников сначала обеспечивает объективный контроль, а затем также направляется в цель.

"Применение беспилотных летательных аппаратов играет ключевую роль в современных боевых действиях. В то же время существует широкий круг задач, требующих использования "роя" БПЛА, действующих автономно и децентрализовано без участия операторов. При одновременном применении большого количества БПЛА резко увеличивается плотность боевых действий: район операции насыщается сенсорами, перегружается система ПВО противника, наносятся массированные групповые удары по целям с меньшими рисками для личного состава. И несмотря на то, что каждый БПЛА в "рое" имеет свою ограниченную зону видимости и коммуникация возможна только между БПЛА, находящимися в непосредственной близости друг от друга - роевой интеллект позволяет БПЛА действовать как единое целое, автоматически распределять роли и оперативно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям", - рассказал руководитель Центра специальных проектов ФПИ Александр Кондратьев.

В фонде добавили, что для управления 10 ударными беспилотниками достаточно одного оператора - такое решение позволит автономно патрулировать заданные районы и распределять между собой найденные цели и гарантированно их уничтожать. Рой, разработанный группой компаний "Беспилотные системы" (производитель БПЛА Supercam), включает несколько модифицированных барражирующих боеприпасов самолетного типа, специализированный автомобиль и пусковые устройства. Технология эффективна при применении для поражения живой силы, техники противника и сооружений.