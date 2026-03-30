ТАСС

ФПИ: в РФ успешно испытали применение ударных дронов "роевым методом"

ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

В Фонде перспективных исследований уточнили, что три БПЛА нашли, идентифицировали и условно поразили боевую бронированную машину на полигоне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Испытания применения ударных дронов "роевым методом" успешно прошли в России, три ударных беспилотника нашли, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину. Об этом сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов - три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до 3 кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение", - сообщили в фонде.

Там уточнили, что в отличие от применения ударных БПЛА поодиночке "роевой метод" позволяет сразу вести разведку, идентифицировать и поражать цель. После запуска боевые беспилотники "уходят" в заданный квадрат для поиска и обнаружения цели с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Обмен данными между аппаратами производится на основе mesh-сетей. После обнаружения и распознавания цели, поражение которой должен подтвердить оператор, ударные беспилотники атакуют цель. Один из ударных беспилотников сначала обеспечивает объективный контроль, а затем также направляется в цель.

"Применение беспилотных летательных аппаратов играет ключевую роль в современных боевых действиях. В то же время существует широкий круг задач, требующих использования "роя" БПЛА, действующих автономно и децентрализовано без участия операторов. При одновременном применении большого количества БПЛА резко увеличивается плотность боевых действий: район операции насыщается сенсорами, перегружается система ПВО противника, наносятся массированные групповые удары по целям с меньшими рисками для личного состава. И несмотря на то, что каждый БПЛА в "рое" имеет свою ограниченную зону видимости и коммуникация возможна только между БПЛА, находящимися в непосредственной близости друг от друга - роевой интеллект позволяет БПЛА действовать как единое целое, автоматически распределять роли и оперативно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям", - рассказал руководитель Центра специальных проектов ФПИ Александр Кондратьев.

В фонде добавили, что для управления 10 ударными беспилотниками достаточно одного оператора - такое решение позволит автономно патрулировать заданные районы и распределять между собой найденные цели и гарантированно их уничтожать. Рой, разработанный группой компаний "Беспилотные системы" (производитель БПЛА Supercam), включает несколько модифицированных барражирующих боеприпасов самолетного типа, специализированный автомобиль и пусковые устройства. Технология эффективна при применении для поражения живой силы, техники противника и сооружений.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"