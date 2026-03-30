Зеленский: Украинские разработчики дронов тайно продавали их в другие страны

Зеленский сделал заявление, которое вскрыло изнанку украинского ВПК. По его словам, десяток компаний-разработчиков дронов строили заводы по всему миру и продавали продукцию третьим странам – без ведома государства, «за спиной» у официального Киева.

Речь идет о предприятиях по выпуску дронов-перехватчиков. Как утверждает Зеленский, украинские предприниматели развернули производство в разных уголках планеты. При этом часть изделий уходила на экспорт.

Так, одна из компаний продала тысячу перехватчиков некой стране за 3,5 миллиона долларов. Проблема возникла позже: покупатель обратился к Киеву – в поставленных беспилотниках не оказалось боевых частей. Зеленский парирует:

Мы могли бы этому партнеру просто так отдать эти перехватчики.

Подобный эпизод повторился с другим европейским государством. Тот же сценарий: продажа перехватчиков без взрывчатки, затем просьба прислать операторов. Ответ украинской стороны, по словам президента, был категоричным: «Нет».

Интересно, что компания, провернувшая сделку на 3,5 миллиона долларов, параллельно получила государственный контракт на 300 миллионов евро. Зеленский назвал это «довольно несерьезным».

Получается картина: одни и те же структуры получают миллиардные подряды от государства, одновременно ведя теневой экспорт. Продают то, что могли бы отдать союзникам бесплатно. И поставляют заказчикам «болванки» без боевых частей – так, что те вынуждены бегать к украинскому руководству с просьбами.

Если заводы строились без ведома государства – кто дал вывести производство за рубеж? Если контракты на сотни миллионов евро выдавались одновременно с продажами на сторону – кто принимал решения?

