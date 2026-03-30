Экспериментальный дрон из США летает без движущихся частей

Дроны

В лаборатории Ратгерского университета протестировали первые образцы летающих беспилотников, которые не используют механические части для движения. Это определенная условность – на самом деле, крылья дронов подчиняются законам механики. Но для приведения их в движение не используются традиционные устройства.

Принцип действия крыльев этих дронов основан на комбинации пьезоэлектрических материалов и карбоновых структур. Первые способны быстро и с большой амплитудой изменять свое положение при подаче электрического тока, а вторые достаточно легкие и прочные, чтобы одновременно служить каркасом и двигаться в такт работе первых. Поэтому конструкция сохраняет устойчивость и сочетает ее со способностью перемещаться в пространстве. На текущем уровне развития материаловедения возможности подобных устройств невелики. Однако инженеры разработали детальную математическую модель для проектирования новых дронов — включая версии, которые не используют внешние источники топлива, а полагаются только на силу ветра. Фактически, речь идет о создании орнитоптеров – давно описанных в фантастических романах устройств, которые позволят людям летать с такой же легкостью, как это делают насекомые.

Александр Мартыненко