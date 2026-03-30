В России объявили о создании отечественного ускорителя ИИ

194
0
0

Компания «ХайТэк» заявила о завершении создания первого российского ускорителя для искусственного интеллекта, который построен на микропроцессоре собственной разработки. При этом в данном решении с оригинальной архитектурой самого микрочипа, не имеющем прямых российских аналогов, нет сторонних компонентов интеллектуального характера.

Разработчик, который является резидентом «Технополис Москва», говорит о том, что ускоритель ИИ имеет рекордную для подобных российских предложений производительность, достигающую 960 TOPS, что можно сопоставить с ведущими зарубежными аналогами. Также заявлена поддержка одновременного запуска свыше 100 нейросетей, что востребовано в ЦОД, где отмечается высокая нагрузка.

Чип, заложенный в основу разработки, еще в прошлом году получил 20-летний патент международного уровня и был официально включен в российский реестр промышленной продукции. ИИ-ускоритель на его базе будет способствовать более быстрому развитию передовых отечественных технологий, связанных с применением алгоритмов искусственного интеллекта — медицине, автономном транспорте, робототехнике, бортовых компьютерах и различных системах безопасности.

