В Муромском институте разработали систему видеонаблюдения, работающую в пыли и дыму

Видеонаблюдение, работающее в пыли и дыму, создали в России

В Муромском институте, который относится к Владимирскому госуниверситету, создана перспективная система видеонаблюдения, способная работать в экстремальных условиях и видеть даже через пыль и дым. Разработка основана на нейросети, которая отслеживает колебания радиосигнала при движении людей и воссоздает их силуэты.

Если точнее, система анализирует прохождение радиосигнала на участке передатчик — приемник. При движении человека амплитуда и фаза этого сигнала изменяются, а нейросеть распознает данные колебания и может по ним восстановить силуэт. При этом применяются обычные Wi-Fi роутеры (передающий и принимающий) и вычислительный модуль (к примеру, на базе Raspberry Pi) без какого-либо специального оборудования. Также уточняется, что разработка МИ ВлГУ, в отличие от тех же тепловизоров, способна видеть через пылевые и дымные завесы, а стоит она в 15 раз дешевле. При этом радиус ее эффективного действия достигает 20 метров в помещениях и 50 метров на улице. Лабораторный образец такой системы видеонаблюдения достигает точности визуализации человека на уровне 90%, а на развертывание оборудования, которое способно работать при температуре до 50°C, уходит не более 4 часов. Для крупных предприятий планируется применять промышленные модификации роутеров с защищенными корпусами.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
