Уже не аналог «Афганита»: КНДР показала работу комплекса активной защиты

КНДР продолжает модифицировать свой новейший танк Cheonma-2 (ранее известный под западным обозначением M2020), в частности, развивая его оборонительные средства. Так, издание ЦТАК показало фотографии, на которых запечатлена работа приданного этой боевой машине комплекса активной защиты.

Это КАЗ «жёсткого поражения», предназначенный для физического уничтожения подлетающих угроз – ПТУР, выстрелов от РПГ и дронов. На первых изображениях данный комплекс включал в себя 4 строенные пусковые установки для 12 перехватчиков – 2 ПУ размещались в передней части, на скулах, 2 по бокам вдоль основания башни. Над каждой ПУ располагался кожух с РЛС для обнаружения угроз. Тогда в западной прессе отмечали по этому поводу:

В целом, эта конфигурация аналогична российскому КАЗ «Афганит» на танке Т-14.

Однако, судя по всему, данная конструкция претерпела серьёзные изменения. На новых фото ПУ не заметны на прежних местах по бокам башни (хотя гипотетически могут скрываться под обшивкой). При этом видно, как осуществляется отстрел перехватчика с задней части башни, что может свидетельствовать о переносе части ПУ в поворотные блоки. Это даёт значительное преимущество: один такой блок в состоянии перекрывать огромный сектор, включая атаку сверху, что критично для борьбы с FPV-дронами.

Также видно применение контрбоеприпасов нового типа – перехватчиков, которые срабатывают на удалении от танка, минимизируя повреждения собственной брони. Старое расположение мортир (горизонтально вдоль бортов) было эффективно против ракет, летящих параллельно земле, но бесполезно против атак сверху. Кормовое же размещение даёт установкам нужные углы возвышения.

Перенос ПУ указывает на то, что КНДР смогла создать (или получить) достаточно быстрые приводы и алгоритмы наведения, чтобы успевать разворачивать ПУ на летящую цель.

Так что новый северокорейский КАЗ – это уже не аналог «Афганита», а новое решение, концептуально близкое к израильскому Iron Fist или немецкому ADS.