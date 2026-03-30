Один балл из десяти: оценка пистолета SIG Sauer P320 Минобороны Швейцарии

В декабре прошлого года Минобороны Швейцарии объявило, что пистолет SIG Sauer P320 был выбран вместо Glock G45 Gen 5 и SFP9, предложенных компанией Heckler & Koch, и о намерении заказать первую партию из 50 тыс. единиц для начала замены P75, находящихся в настоящее время на вооружении войск.

Однако, как отмечается в западной прессе, это достаточно проблемное оружие, несмотря на то что оно используется различными службами по всему миру:

Ряд инцидентов нанёс ущерб репутации пистолета. Он получил крайне низкие оценки в ходе испытаний и вызывает споры.

Так, в 2017 году полиция Далласа приказала своим сотрудникам прекратить использование этого оружия, поскольку оно могло выстрелить при падении. Это побудило компанию SIG Sauer внести в него изменения. Спустя 6 лет издание Washington Post опубликовало расследование, в котором сообщалось о сотне эпизодов случайных выстрелов из P320 и о 80 пострадавших, в том числе 33 полицейских. При этом инциденты продолжали происходить, несмотря на модификацию оружия, проведённую разработчиком.

В июле 2025 года Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC) приняло решение временно приостановить использование пистолетов M18 (местное обозначение P320) после инцидента с летальным исходом на авиабазе. Позже один из летчиков был арестован за непредумышленное убийство по этому делу. Хотя M18 впоследствии были возвращены в строй, выяснилось, что часть из них нуждалась в ремонте из-за «ненормального износа» некоторых деталей.

Теперь в распоряжении новостного сайта Watson оказались результаты оценки, проведённой Минобороны Швейцарии: P320 получил один балл из десяти. Его точность была признана недостаточной (из-за увеличенной мушки, закрывающей часть цели), а эргономика делала его «трудноуправляемым».

Указывается, что взвод ударника происходит практически незаметно, что приводит к ошибкам в стрессовых ситуациях, а подброс оружия после выстрела настолько выражен, что значительно затрудняет быстрое повторное наведение на цель. Пользователи, особенно женщины, отмечают боли в запястьях и указывают на необходимость использования бинтов.

Отмечается недоход затвора, что вынуждает стрелка «добивать» его вручную. Было обнаружено, что пистолет имеет тенденцию к преждевременному износу. Наконец, «его обслуживание» и «чистка» оказались «трудоёмкими и сложными».

Однако Минобороны Швейцарии всё равно сделало выбор в пользу P320. Как поясняют местные журналисты, это было вызвано тем, что пистолет будет изготавливаться в Швейцарии, и было сочтено, что имеющиеся недостатки можно будет устранить. Один из парламентариев отметил, что перечисленные дефекты были обнаружены на оружии, выпущенном на американских производственных линиях, в то время как пистолеты, предназначенные для местной армии, будут изготавливаться на собственных мощностях. Начало поставок ожидается в 2028 году.

