«Аварийный выход для немецкого флота»: перспективы фрегата MEKO A-200 DEU

Источник изображения: topwar.ru

Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил продление срока действия предварительного соглашения (подписанного в январе 2026 года), которое предусматривает возможность заключения контракта с судостроителем TKMS на поставку 4 фрегатов MEKO A-200 DEU. Также была увеличена сумма уже подлежащих уплате первых авансов с €50 до 240 млн, что позволит подрядчику приступить к закупке материалов и оборудования, не дожидаясь окончательного оформления заказа.

Немецкое командование считает, что приобретение фрегата MEKO A-200, разработанного компанией TKMS для иностранных покупателей, станет отличным решением для быстрого наращивания возможностей ВМС Германии, прежде всего в области ПЛО, что «позволит снизить угрозу со стороны российских подводных лодок, действующих в Северной Атлантике и прилегающих водах». Как ожидается, первый корабль этого типа будет передан к концу 2029 года.

Ранее ВМС планировали обзавестись более крупными фрегатами типа F126, за поставку которых отвечает голландская компания Damen Naval. Однако она столкнулась с серьёзными проблемами и задержками, что делает перспективы программы достаточно туманными. На этом фоне было принято решение приобрести MEKO A-200 DEU, а реализацию проекта F126 передать другому подрядчику – новой структуре Rheinmetall Naval Systems, переговоры продолжаются и, как ожидается, завершатся этим летом.

Немецкая компания планирует отбуксировать носовую и кормовую части корпуса F126, построенные отдельно в Вольгасте и Кёльне, на верфь Blohm+Voss в Гамбурге в начале 2028 года для завершения строительства корабля. Как утверждается, это позволит передать первый фрегат F126 во второй половине 2031 года, что на три года позже, чем планировалось изначально.

В западной прессе отмечают по этому поводу:

Таким образом, приобретение проверенной конструкции MEKO, который строился для Алжира, Египта и Южной Африки, является аварийным выходом для немецкого флота.