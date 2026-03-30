США показали концепт шахты для МБР Sentinel

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили в ВВС США, программа создания межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel стремительно переходит от цифрового проектирования к реализации «в железе», сообщив о недавней закладке первого камня в строительство полномасштабного прототипа пусковой шахты в Промонтори, штат Юта:

Эта веха знаменует собой важный шаг в модернизации наземной составляющей ядерной триады страны.

Разработчиком новой шахты является концерн Northrop Grumman, подрядчиком, отвечающим за её возведение, - компания Bechtel. Постройка экспериментального объекта, концепт которого был показан командованием, позволит проверить модульный подход при выполнении работ. Всего планируется возвести 450 новых шахт.

В ВВС США пояснили по этому поводу:

Было принято решение построить новые шахты, а не модернизировать устаревшую инфраструктуру, которую используют МБР Minuteman III. Создание прототипа шахты является важнейшим шагом в подтверждении работоспособности конструкции и снижении рисков перед началом массового строительства.

На фоне устаревания МБР Minuteman III и роста проблем при её эксплуатации Sentinel является одной из наиболее приоритетных программ Пентагона. Новые МБР планируется развёртывать с начала 2030-х годов.