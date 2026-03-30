Войти
Военное обозрение

Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США

Источник изображения: topwar.ru

Заявления ВВС США о «повреждении» самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии не соответствуют действительности. Как показывают последние снимки, самолет полностью уничтожен и восстановлению не подлежит.

Удар Ирана по авиабазе ВВС США в Саудовской Аравии стал одним из самых удачных. Согласно сообщениям западной прессы, ссылающейся на американских военных, в результате атаки были «повреждены» несколько самолетов, среди которых заправщики и один самолет ДРЛО. Однако, как стало известно позднее, Boeing E-3 Sentry не просто «поврежден», он уничтожен.

Как предполагается, в самолет попала баллистическая ракета малой дальности, буквально разделив его на две половины, оторвав хвостовую часть. Как утверждают эксперты, да и это видно по снимкам, данный борт можно списывать. А иранцам рисовать очередную «звездочку» или что-то другое.

Источник изображения: topwar.ru

В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта (...) некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS.

Трамп в свою очередь продолжает утверждать, что Иран уже «проиграл», а ракетные арсеналы исламской республики уничтожены в результате ударов США и Израиля. В Тегеране эти заявления опровергают, подчеркивая, что большинство подземных «ракетных городов» продолжают действовать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Саудовская Аравия
США
Продукция
E-3
Компании
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
