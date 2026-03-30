Морскими милями

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о значении походов российских кораблей в Азиатско-Тихоокеанский регион

В последнее время корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) регулярно совершают дальние походы в районах стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана.

12 февраля 2026 года корветы ТОФ «Совершенный» и «Резкий» вместе с танкером «Печенга» вышли из Владивостока и отправились в свой очередной дальний поход в воды АТР.

27 февраля отряд совершил деловой заход в малайзийский порт Джорджтаун. 28 февраля корвет «Совершенный» был доступен для свободного посещения местными жителями. В этом порту в годы Первой мировой войны погиб 15/28 октября 1914 года крейсер Российского императорского флота «Жемчуг», и на местных кладбищах лежат русские матросы, погибшие в этом бою. Самому виновнику гибели «Жемчуга» — немецкому крейсеру «Эмден» — не удалось долго прожить. Силы Антанты настигли его и уничтожили.

6–11 марта корабли гостили в порту Тилава Республики Союз Мьянма. А в период 17–18 марта «Совершенный» и «Резкий» побывали с деловым заходом в порту Вишакхапатнам Индии.

25 марта отряд кораблей прибыл в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш с деловым заходом. Экипаж примет участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию помощи советскими военными моряками по расчистке от мин и восстановлению инфраструктуры порта Читтагонг на этапе становления молодой республики в 1972–1974 годах.

После индо-пакистанской войны 1971 года новая страна Бангладеш столкнулась с тем, что воды порта Читтагонг оказались заминированы и акватория была полна потопленными судами. Советские моряки осуществили разминирование, а также подняли затопленные суда.

В прошлом году корабли ТОФ также предпринимали поход в АТР. В феврале – июне 2025 года корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ходили в страны Азии, поучаствовав в ряде учений и посетив длинный список стран. А на днях во Владивосток вернулся бывший в море с октября 2025 года фрегат «Маршал Шапошников».

За последние годы надводные силы ТОФ пополнились рядом корветов. Был модернизирован во фрегат большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Ведется строительство ряда новых кораблей, осуществляется модернизация во фрегат БПК «Адмирал Виноградов». Судя по тому, что Амурский судостроительный завод объявил о конкурсе «невест» (по флотским традициям именно «невеста корабля» должна разбить бутылку шампанского о борт судна в день его спуска на воду) для корвета «Грозный», это говорит о его ближайшем выводе — в апреле-мае — из эллинга.

В Петербурге ведется достройка на плаву и ожидается начало испытаний первого построенного для ТОФ фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков» и корвета проекта 20385 «Проворный». А это значит, что для них уже сформированы экипажи. Соответственно, произошли большие кадровые изменения в экипажах строевых надводных кораблей. На место ушедших на новые корабли моряков и офицеров пришли другие люди. Необходимо спаять команды в экипажи, где все понимают друг друга с полуслова. А моряком, тем более военным, можно стать только в море.

Никакая базовая подготовка или работа на тренажерах не превратит человека в военного моряка и не создаст сплоченного, готового решать любые задачи экипажа. «В море — дома, на берегу — в гостях», — говорил адмирал Макаров.

Особо надо отметить, что страны Глобального Юга в целом и Юго-Восточной Азии в частности положительно относятся к России, за исключением только экзотического Сингапура, попавшего в список недружественных нам стран. В ходе всех этих заходов идет взаимное знакомство и культурно-спортивный обмен между российскими моряками и военнослужащими принимающих стран, а также с местным населением. Идут встречи и с дипломатическими представителями России в данных странах.

Производится и пополнение материальных запасов, воды и продовольствия, а также запасов горючего.

Вместе с тем корабли ТОФ, которые в основном и представляют последние годы наш флаг на просторах Мирового океана, посещают практически одни и те же страны. Возможно, стоило бы расширить зону присутствия и на страны Тихоокеанского региона. И если Австралия, Микронезия и Новая Зеландия являются недружественными нам странами, то со странами Латинской Америки дела обстоят иначе. Визиты кораблей с российскими флагами в такие страны, как Сальвадор, Гондурас, Чили или Перу, не просматриваются в обозримом историческом прошлом.

Если корабли Перу посещали порт Владивосток, то наши корабли всего два раза в истории были в этой стране. Так, в 1973 году плавбаза «Иван Кучеренко» и танкер «Вишера» совершили первый и единственный в истории ТОФ визит в Перу и Эквадор, а в 1854 году в перуанский порт Кальяо заходил парусный фрегат «Аврора». Да и других стран хватает, которые можно посетить. В такой стране, как Папуа — Новая Гвинея после Миклухо-Маклая русских моряков видели только в 2018 году.

Вот такие визиты кораблей очень полезны с точки зрения развития народной дипломатии. Население и власти стран могут посмотреть на русских моряков вживую и сделать соответствующие выводы.

«Очень крепкие связи еще остаются с советских времен. Народ узнает, что прибыл российский корабль, очень много интереса возникает у местных жителей», — заявил не так давно командир корвета «Гремящий» капитан 2-го ранга Константин Ливинец. И подчеркнул, что теплый прием в портах заходов был устойчивой особенностью маршрута.

Есть и еще один важный аспект от таких походов и визитов кораблей в иностранные порты. Все желающие могут ознакомиться с продукцией российского ВПК, как корабля в целом, так и его видов оружия. Статья доходов от военно-технического сотрудничества весьма важная. А страны АТР последние годы активно перевооружают свои военно-морские силы. Так, Индонезия активно строит фрегаты, как сама, так и в Турции. Буквально на стапеле в Италии были перекуплены два многоцелевых патрульных корабля. Соответственно, демонстрация боевых и ходовых качеств кораблей может привлечь вероятных заказчиков.

Ну и не стоит забывать, что боевой корабль — это всё-таки боевой корабль. В походе он находится в готовности к применению оружия. На самих корветах развернуты различные ударные и противовоздушные ракетные комплексы, системы противолодочной обороны. И в случае поступления задачи от вышестоящего руководства корабли могут заняться решением задач обеспечения национальной безопасности. Так, в данный момент времени, когда идут боевые действия США и Израиля против Ирана, наши корабли могут участвовать в обеспечении безопасности российских судов в водах Ормузского пролива.

Очень важно также и то, что 4 марта в море вышел очередной отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», корвета «Громкий» и морского буксира «Андрей Степанов». Все эти корабли были построены в последние годы. Лодка вошла в состав флота в ноябре 2019 года, корвет — в декабре 2018 года, а буксир — летом 2020 года. Пожалуй, это первый в современной истории поход отряда кораблей, полностью построенных на российских верфях.

