США планируют наземную операцию против Ирана, но без полноценного вторжения

Пентагон готовится к длительной наземной операции. Как пишет западная пресса, никакого полномасштабного вторжения не будет, американцы намерены раздергивать оборону иранцев.

Как уже сообщалось накануне, первый десантный корабль с морпехами на борту уже прибыл на Ближний Восток, остальные пока еще в пути. Несмотря на то, что Трамп пока не одобрил проведение наземной операции, она в любом случае состоится. Западные аналитики в этом уверены, потому что иного варианта для открытия Ормузского пролива нет.

По информации газеты Washington Post, Пентагон не рассчитывает на быстрое вторжение и победу над Ираном, наземная операция будет многонедельной, но полноценного вторжения не будет. Американцы готовятся к ударам на различных направлениях с задействованием всех сил и средств.

Пентагон готовится к многонедельной наземной операции в Иране. (...) Любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск.

Как предполагается, США попробуют взять под контроль несколько островов в Персидском заливе и Ормузском проливе. Таким образом они хотят разблокировать Ормуз и снова запустить движение нефтяных танкеров.