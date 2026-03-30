В иранском небе по американскому MQ-9 ударили скоростной ракетой

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Одно из подразделений противовоздушной обороны аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции сумело поразить еще один разведывательно-ударный беспилотник США MQ-9 Reaper ("Жнец").

Летательный аппарат был перехвачен в небе у города Шираз (провинция Фарс) на юге Ирана. Наблюдение за ним велось через теле-тепловизионную систему.

Заокеанский дрон был настигнут развивающей высокую скорость ракетой, которая, судя по всему, имела неконтактный взрыватель. В БПЛА ударили осколки, но он продолжил полет, однако загорелся и, оставляя шлейф белого дыма, стал уходить в сторону.

Конечно, есть вероятность, что "Жнец" мог далее совершить экстренную посадку на какой-то базе на территории одной из находящихся в зоне Персидского залива монархий, но она очень мала. Скорее всего, в ближайшее время его судьба станет известна.

Ранее сообщалось, что американцы потеряли около 12 MQ-9 Reaper. По всей видимости, израильтяне лишились ещё большего количества.

Алексей Брусилов