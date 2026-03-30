Запас ПРОчности: когда закончатся противоракеты у стран коалиции

Израилю, США и их союзникам не удается полностью отражать иранские удары

В ходе конфликта на Ближнем Востоке иранские ракеты периодически преодолевают эшелонированную израильскую противоракетную оборону. Это может быть связано с дефицитом ракет-перехватчиков — на все цели их попросту не хватает. Какова статистика расхода боеприпасов ПРО коалиции и какие прогнозы США и Израиль строят на ближайшее будущее — в материале «Известий».

Как устроена противоракетная оборона стран коалиции

The Washington Post пишет о том, что иранские ракеты пробивают эшелонированную израильскую оборону, и это вызывает сомнения в эффективности перехватчиков. Вполне вероятно, что Иран использует тактику проламывания ПРО ракетами разных типов, сочетая удары по времени и месту. Последние громкие провалы обороны — попадания иранских ракет в жилые кварталы в Араде и Димоне. Причем именно в Димоне находится израильский ядерный центр и вряд ли он не защищен от ударов.

Система ПРО Израиля включает в себя несколько эшелонов. Дальний рубеж обеспечивают противоракеты Arrow-2 и Arrow-3 — они осуществляют перехват атакующих баллистических целей за атмосферой. Далее работает система ПРО «Праща Давида» — она поражает высокоскоростные цели после их входа в плотные слои атмосферы. Наконец, у самой земли работает «Железный купол», но с оговоркой на то, что он может эффективно перехватывать неуправляемые ракеты малой дальности, а по целям типа баллистических ракет его эффективность невысока.

В соседних с Израилем монархиях Персидского залива основу противоракетной обороны составляют комплексы ПВО Patriot с ракетами нескольких типов, а также дальние системы ПРО THAAD американского производства. Также для защиты от иранских ракет применяются оборонительные системы AEGIS флота США, но здесь есть нюанс: американские корабли не входят в Персидский залив, фактически могут защищать только сами себя и способны сбивать лишь небольшую часть ракет, которые применяются Ираном.

Как расходуются зенитные ракеты стран коалиции

В условиях непрерывных иранских ударов расход противоракет велик, а стоят они очень дорого. Для примера, одна ракета Arrow имеет стоимость около $3 млн, а перехватчик «Пращи Давида» стоит около $700 тыс. Американская заатмосферная противоракета THAAD стоит порядка $15 млн. И свои перехватчики США так же активно расходуют на Ближнем Востоке. Кроме того, по иранским ракетам и дронам работают Patriot и другие зенитные комплексы.

OSINT-специалисты сделали анализ расхода зенитных боеприпасов США, Израилем и их союзниками начиная с 28 февраля. Цифры впечатляют: 1285 ракет PAC-3 и 402 PAC-2 для ЗРК Patriot, 340 ракет THAAD, 135 ракет системы ПРО «Праща Давида», 563 ракеты Tamir для «Железного купола», 431 SM-2/3/6 для морских систем ПВО/ПРО AEGIS. И это лишь часть списка. Всего потрачено около 3500 зенитных ракет и противоракет-перехватчиков.

В то же время считается, что Иран запустил по целям на Ближнем Востоке не более 1300 баллистических ракет и примерно 3500 дронов-камикадзе большой дальности. Получается, что на каждую запущенную Ираном баллистическую ракету США и их союзники тратят 2–3 дорогие противоракеты. Какая-то часть расходуется и по дронам, но, вероятно, основную роль в отражении их ударов играет всё же авиация.

Дальше есть нюанс: система ПРО Израиля отрабатывает только по тем иранским ракетам, которые попадают по обороняемым целям. Обычно это военные объекты, промышленные центры и населенные пункты. Если атакующая ракета уходит «в молоко», то противоракеты по ней не тратятся. Промахи у иранцев точно есть, а это означает, что статистика работы ПРО по баллистическим ракетам стремится к трем пускам по цели или даже больше. Расход противоракет в такой ситуации безусловно огромен.

И где же союзникам брать противоракеты для своих систем ПРО? Во-первых, конечно, на собственных складах. США не зря вооружали монархии Персидского залива — теперь у них есть определенный запас боекомплекта, и он точно пригодился.

Во-вторых, вооружение и пусковые установки перебрасываются из других регионов присутствия американской армии. Уже известно о передислокации на Ближний Восток части комплексов и боекомплекта противоракет THAAD из Южной Кореи. Дополнительные поставки осуществляются и непосредственно с территории США. При этом Вашингтон не может полностью игнорировать арсеналы на европейском направлении — со складов США и стран НАТО в Европе также возможно направление дополнительного боекомплекта.

В-третьих, похоже, что Пентагон залез «в шкатулку» программы PURL, по которой вооружения и техника закупались европейскими странами для поставок на Украину. Пентагон уже уведомил конгресс США о намерении перенаправить на собственные нужды вооружения на сумму $750 млн, которые были оплачены европейцами. Скорее всего, в этот пакет входят ракеты для комплексов Patriot, которые так ждал Киев. Вашингтону сейчас они нужны самому, и пока ему не до нужд ВСУ.

Что будет, если ракетные удары Ирана не прекратятся? Боекомплекта для систем ПВО и ПРО начнет не хватать, и по разным оценкам, дефицит противоракет уже начинается. Если конфликт с текущей интенсивностью продлится еще пару недель, то вполне вероятно, что всё больше и больше иранских баллистических ракет будут находить свои цели. Поэтому для США и союзников крайне важно выполнить двойную задачу: уничтожить как можно больше пусковых установок иранских ракет и собственно их запасы, а также получить в свое распоряжение боекомплект противоракет из других регионов. Вполне вероятно, что будут еще перебрасываться ракеты-перехватчики из США, Южной Кореи, Японии и Европы. А к ударам по иранскому ракетному потенциалу США постараются привлечь монархии Персидского залива. Да и финансово шейхи, видимо, будут участвовать в организации ПРО американских баз в своих странах.

Дмитрий Корнев