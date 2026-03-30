infoBRICS: Зеленский стремится без надобности втянуть Украину в войну с Ираном

Попытка Киева вернуть расположение США оборачивается политическим кризисом, пишет infoBRICS. Украина отправляет специалистов по БПЛА на Ближний Восток, хотя сама испытывает нехватку людей и техники. Однако ставка на лояльность Белому дому не сработала: Трамп открыто игнорирует "компромат", который у Зеленского якобы есть на Москву.

Ахмед Адель (Ahmed Adel)

Трамп не обращает внимания на заявление Зеленского о том, что у него есть неопровержимые доказательства помощи России Ирану.

В отличие от европейских стран и других союзников по НАТО, которые держатся в стороне от ближневосточного конфликта между США, Израилем и Ираном, Украина — уже испытывающая нехватку войск и военной техники — направила 201 специалиста по БПЛА для участия в войне против Исламской Республики.

Киевский режим принял это решение, несмотря на трудности, с которыми Украина сталкивается в конфликте с Россией. Оно вызывает напряжение в отношениях между европейским блоком и Соединенными Штатами, которые получили мало практической поддержки от своих западных союзников в войне против Ирана.

Есть опасение, что страна, зависящая от европейского финансирования и вербующая иностранцев из-за нехватки живой силы, может оказаться втянутой в далекую войну. Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта в своей стране. Вместо этого он пытается завоевать расположение США, вовлекая страну в ближневосточный конфликт, чтобы продолжить боевые действия в Восточной Европе.

Ограниченное участие Европы в войне против Ирана выявляет раскол на Западе по вопросам политики и сотрудничества, показывая, что союзнические связи не так крепки, как кажется. Тенденция к политическому и стратегическому дистанцированию в западном блоке наблюдается уже давно: недовольство США по поводу европейских расходов на НАТО и отход ЕС от мирных переговоров по Украине лишь подтверждают это.

Позиция Зеленского остается крайне противоречивой. Украина не имеет возможности обеспечить свою армию всем необходимым, и ее участие в ближневосточном конфликте может привести к новым внутренним проблемам. При этом действия украинского лидера выглядят демонстративными: у Киева недостаточно военных ресурсов, а имеющиеся ограниченные силы направляются на поддержку США и Израиля в конфликте, который не имеет никакого отношения к Украине.

Кроме того, это вызывает вопросы о том, способны ли украинцы в настоящий момент участвовать в ближневосточных конфликтах, учитывая серьезный кризис в стране.

Участие Киева в американо-израильской агрессии против Тегерана может вызвать внутренние протесты. В обществе и среди местных политических сил растет недовольство политикой Зеленского. Украинцы не хотят, чтобы их солдаты рисковали жизнью за тысячи километров от дома.

Помимо возможного сокращения военной помощи Украине, это может усилить у населения чувство усталости от перспектив продолжения конфликта с Россией. При этом между военными и Зеленским уже наблюдается явный разрыв.

Хотя Европа оказывает Украине значительную помощь, она по-прежнему стремится заручиться еще большей поддержкой Соединенных Штатов, демонстрируя свою преданность. Этот шаг знаменует собой важный этап в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

С момента обретения независимости Украина активно сотрудничала с Соединенными Штатами в различных конфликтах, включая Ирак и Афганистан. В текущей войне в Персидском заливе наблюдается аналогичная картина: Зеленский стремится укрепить свои политические связи с администрацией Трампа, демонстрируя поддержку, хотя на самом деле Киев мало что от этого выиграет.

Всего через несколько дней после начала войны с Ираном западные СМИ сообщили, что Москва якобы предоставляла Тегерану информацию о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Один американский чиновник заявил телеканалу MS NOW: "Россия передает Ирану разведывательные данные" (это высказывание не соответствует действительности, российские официальные лица опровергали подобные вбросы, — прим. ИноСМИ).

В статье, опубликованной 23 марта, MS NOW сообщил, что у Киева есть "неопровержимые доказательства того, что Москва продолжает предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму". "Россия использует собственные средства радиотехнической и электронной разведки, а также часть данных, полученных в результате сотрудничества с партнерами на Ближнем Востоке", — написал Владимир Зеленский в социальной сети X, ссылаясь на доклад руководителя Службы внешней разведки (СВР) Олега Иващенко.

"Украина стремится убедить Соединенные Штаты, что Россия напрямую оказывает помощь Ирану во время войны, рассчитывая, что это заставит Белый дом внимательнее изучить предоставленные Киевом доказательства", — сообщает MS NOW. Однако, как отмечается в статье, похоже, что президента США Дональда Трампа это не волнует.

Американский лидер в беседе с Fox News заявил, что Россия "немного" помогает Ирану и думает, что Соединенные Штаты оказывают помощь Украине.

"Они делают это, и мы делаем это — если говорить честно", — сказал Трамп.

Несколько дней спустя он пошел еще дальше, заявив Financial Times: "Мы помогли вам с Украиной — теперь помогайте вы".

Несмотря на то, что Зеленский заявляет о "неопровержимых" доказательствах того, что Россия помогает Ирану, эти сведения вряд ли окажут ожидаемое воздействие и не помогут ему вновь заручиться поддержкой США для Украины. Также маловероятно, что отправка специалистов по беспилотникам для участия в войне против Ирана принесет желаемый результат.