Для ракет лёгкого класса на космодроме «Восточный» готовится стартовый стол

Российская космическая отрасль располагает конверсионными ракетами, переделанными МБР «Тополь». Для этих ракет легкого класса на космодроме «Восточный» готовится новый стартовый стол.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, этот стартовый стол станет третьим на космодроме. Предполагается, что он будет готов к запускам уже в текущем году.

Таким образом, на «Восточном» появится еще один стартовый стол. Другие два предназначены для ракет тяжелого класса «Ангара-А5» и для носителей «Союз-2».

При помощи легких ракет можно будет выводить на околоземную орбиту космические аппараты максимальной массой до полутонны на высоту до 500 километров. С двух других стартовых столов туда отправляют до пяти тонн полезной нагрузки. В данном проекте задействованы Московский институт теплотехники и генеральный конструктор этого научного учреждения Юрий Соломонов, а также частный инвестор.

Из всех российских космодромов «Восточный» начал функционировать самым последним, то есть из них он самый новый. Находится объект в Амурской области неподалеку от города Циолковский. Впервые с него была запущена в космос ракета в 2016 году. Это была «Союз 2.1а». Она вывела на орбиту научно-исследовательские спутники. Аппараты принадлежали Московскому госуниверситету и Самарскому национальному исследовательскому университету имени Королева.

А «Ангара стартовала с «Восточного» в первый раз в 2024 году.