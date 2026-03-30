Для ракет лёгкого класса на космодроме «Восточный» готовится стартовый стол

Источник изображения: topwar.ru

Российская космическая отрасль располагает конверсионными ракетами, переделанными МБР «Тополь». Для этих ракет легкого класса на космодроме «Восточный» готовится новый стартовый стол.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, этот стартовый стол станет третьим на космодроме. Предполагается, что он будет готов к запускам уже в текущем году.

Таким образом, на «Восточном» появится еще один стартовый стол. Другие два предназначены для ракет тяжелого класса «Ангара-А5» и для носителей «Союз-2».

При помощи легких ракет можно будет выводить на околоземную орбиту космические аппараты максимальной массой до полутонны на высоту до 500 километров. С двух других стартовых столов туда отправляют до пяти тонн полезной нагрузки. В данном проекте задействованы Московский институт теплотехники и генеральный конструктор этого научного учреждения Юрий Соломонов, а также частный инвестор.

Из всех российских космодромов «Восточный» начал функционировать самым последним, то есть из них он самый новый. Находится объект в Амурской области неподалеку от города Циолковский. Впервые с него была запущена в космос ракета в 2016 году. Это была «Союз 2.1а». Она вывела на орбиту научно-исследовательские спутники. Аппараты принадлежали Московскому госуниверситету и Самарскому национальному исследовательскому университету имени Королева.

А «Ангара стартовала с «Восточного» в первый раз в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РС-12М
Компании
МИТ
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Союз-2 РН
