Военное обозрение

Мерц высмеял планы Макрона отправить авианосец на помощь США на Ближнем Востоке

Источник изображения: topwar.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц откровенно высмеял инициативу воинственного президента Франции Эмманюэля Макрона отправить свой атомный авианосец «Шарль де Голль» к побережью Кипра, чтобы помочь силам так называемой «коалиции Эпштейна» в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий канцлер усомнился в реальных возможностях Франции реализовать озвученный Макроном план. По словам Мерца, Макрон может планировать все, что ему угодно, однако на практике зачастую его планы звучат несколько более грандиозно, чем оказывается на деле. На вооружении ВМС Франции есть один авианосец, более-менее в рабочем состоянии, который в настоящее время отправили в Средиземное море. Канцлер ФРГ убежден, что реальные возможности по обеспечению мира в Ближневосточном регионе возможен исключительно при условии совместных усилий европейских членов НАТО.

Между тем Трамп снова пригрозил вывести США из НАТО на фоне отказа стран альянса помогать Штатам и Израилю в вооруженном конфликте с Ираном. Трамп напомнил, что США ежегодно тратят на защиту европейских членов НАТО сотни миллиардов долларов. Обиженный нерешительностью европейцев президент США отметил, что, учитывая поведение союзников по альянсу, Штаты не так уж и нуждаются в членстве в НАТО.

В ответ на это британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что, несмотря на попытки Трампа оказать давление на европейских союзников США, Лондон не изменит свое мнение и не станет втягиваться в ненужную для себя войну. Стармер подчеркнул, что он, несмотря на угрозы Трампа, будет ставить национальные интересы Британии на первое место.

