Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)

SZ: Трампу требуется срочный выход из нынешней ситуации в войне с Ираном

Затягивание войны США и Израиля с Ираном выглядит как проигрыш Трампа и Нетаньяху, рассчитывавших на быструю победу, пишет Süddeutsche Zeitung. Поэтому президенту США приходится спешно изыскивать выход, который будет хотя бы не очень похож на поражение.

Томас Авенариус (Tomas Avenarius), Соня Цекри (Sonja Zekri)

Того, кто в первые дни конфликта рискнул бы поставить на то, что Исламская республика выдержит противостояние с США и Израилем, подняли бы на смех.

Удары по стране были и остаются массированными. Израиль и США уже нанесли тысячи авиаударов. Под прицелом снова и снова оказывается прежде всего столица — Тегеран. Уже в первые дни операции был убит духовный лидер аятолла Али Хаменеи. Затем — министры, офицеры, сотрудники спецслужб. Позже последовали новые потери, из политических фигур в руководстве Тегерана в живых сегодня остались лишь министр иностранных дел и спикер парламента. Все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива.

Четыре недели спустя картина изменилась. Ответные удары Ирана, похоже, оказались куда сильнее ожидаемого. Президент США Дональд Трамп переходит в оборону.

Прежде всего — в сфере экономики. Иранцы блокируют Ормузский пролив, узкое горлышко мировой энергетики. В последние четыре недели они неоднократно атаковали суда в проливе и рядом с ним. Иран пропускает лишь танкеры "дружественных" стран, например, два индийских газовоза Jag Vasant и Pine Gas.

Под давлением оказывается мировая экономика, особенно азиатские государства. В США и Европе цены на топливо превращаются в политический вопрос.

Трампу еще больше, чем его союзнику, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, нужна стратегия выхода, которая будет выглядеть как победа. Конфликт грозит расшириться и может затянуться на месяцы. В Вашингтоне обсуждают варианты взятия Ормузского пролива под контроль с помощью сухопутных войск.

Это влечет за собой все сопутствующие военные риски: иранские мины, ракеты, беспилотники, атаки смертников на скоростных катерах.

При этом иранским боевым расчетам не обязательно полностью парализовать морской маршрут, подчеркивает британский военный эксперт Эндрю Фокс: "Они не пытаются полностью запечатать пролив. Они хотят перекрыть вход, просто угрожая огнем по входящим в него судам". Противодействовать этому военным путем было бы непросто. Тем не менее Трамп направляет в регион 5000 морских пехотинцев и 2000 десантников, возможно, даже больше.

Сухопутная операция на Ближнем Востоке не понравится избирателям Трампа: слишком свежи ассоциации с "бесконечными кампаниями" в Ираке и Афганистане. Но для переговорного решения нужна готовность Ирана, а ее пока нет. Политические руководители Исламской республики — прагматики, несмотря на идеологическую жесткость системы. Сейчас они, похоже, считают, что находятся в относительно сильной позиции. И заставляют Трампа нервничать.

США и Иран обменялись требованиями при посредничестве Пакистана

Переданное Пакистаном американское предложение Тегеран отверг как "одностороннее и несправедливое". Это объяснимо, ведь план США выглядит как капитуляция. Иран предпочел ответить той же монетой. Он требует гарантий ненападения, снятия всех наложенных санкций, компенсаций за ущерб, нанесенный боевыми действиями.

Кроме того, Иран хочет в будущем взимать пошлину с судов в Ормузском проливе для того, чтобы утвердить полный суверенитет над этой водной артерией.

С точки зрения США и Израиля это не выглядит основой для переговоров. Ведь тогда избиратели в США и Израиле поймут, что в войне проиграл кто-то другой. "Метод Трампа" в Тегеране, похоже, пока не срабатывает (предложения для переговоров, подкрепленные угрозой применения силы).

Сначала президент США заявил, что официальные лица Ирана участвуют в мирных переговорах с Вашингтоном, однако отрицают это, боясь быть убитыми. Теперь же, похоже, именно США добиваются контактов и продлевают ультиматумы. Угрозу удара по иранским электростанциям, если Иран не "освободит" Ормузский пролив, Трамп во второй раз отложил — до пасхального понедельника.

Отказ Ирана от диалога может быть элементом переговорной тактики, но не исключено, что Тегерану мир сейчас и не нужен: пока он не проигрывает конфликт, он фактически его выигрывает.

А вот США и Израилю нужно именно победить в этой войне — им требуется уничтожение иранской теократической системы, пусть даже ценой жертв и разрушенной инфраструктуры.

Как и во время кризиса с заложниками в Тегеране или войны против Ирака Саддама Хусейна, правители Ирана могут изображать себя Давидом, сражающимся с Голиафом. Исламская республика сможет привлечь новых сторонников внутри страны и на Глобальном Юге, где США по-прежнему остаются удобным образом врага, а Израиль — тем более. Одновременно с этим Иран останется для государств Персидского залива соседом, которого опасаются, и сохранит влияние на региональные процессы.

Быстрое прекращение бомбардировок, напротив, может запустить то, чего Трамп и Нетаньяху до сих пор безуспешно ждут, — восстание. После окончания ударов Иран, вероятно, окажется в состоянии экономической катастрофы. Руководству в Тегеране придется консолидироваться, оно вряд ли сможет предложить населению какое-либо облегчение: оно явно пожелает направить деньги, прежде всего, на восстановление разрушенного ракетного арсенала.

Сообщается, что президент США ранее положился на прогноз своего союзника Нетаньяху. Израильский премьер, как говорят, убеждал Трампа, что иранцы восстанут против своих правителей, когда начнут падать бомбы. Этого не произошло. Возможно, это случится, когда внешняя угроза исчезнет, а на обеденных столах будет по-прежнему пусто.

В Израиле тем временем уже начинаются взаимные обвинения. Нетаньяху поручил СМИ распространить информацию о том, что Моссад завысил ожидания относительно готовности иранцев к восстанию. Как и после событий 7 октября, он тем самым назначил виновником спецслужбу. Поверят ли ему избиратели, — один из самых любопытных политических вопросов этой весны.

Ясно одно: поспешный мир, даже просто перемирие, станет для премьера Нетаньяху тяжелейшим политическим балластом накануне выборов. Когда-то он шел в политику с грандиозной картиной нового Ближнего Востока: большинство арабских государств, впечатленные подавляющим военным превосходством Израиля, присоединяются к Pax Israeliana ("Израильскому миру"). Последуют новые "Соглашения Авраама" и даже целый "авраамов альянс" по образцу НАТО, прежде всего объединенный против Ирана. То, что палестинцам в этой формуле не отводилось никакого места — ни в разрушенной Газе, ни на Западном берегу реки Иордан, который терроризируют поселенцы-экстремисты, тогда не считалось препятствием.

Правительство Израиля уже не заявляет о свержении иранского руководства

Но и менее "аккуратное" решение — ослабленный, раздробленный Иран, возможно, скатывающийся в гражданскую смуту, — с израильской точки зрения тоже выглядело бы неплохо. Израиль и прежде воспринимал ослабление соседей как усиление собственной безопасности. В Европе, кстати, приоритеты совсем другие: там хаос и новые потоки беженцев с Ближнего Востока считают скорее угрозой.

Израильтяне за четыре недели выглядят измотанными: по несколько раз в день звучит воздушная тревога, школы закрыты, цены растут, нагрузка на экономику становится запредельной, а главный вопрос — к чему все это приведет, пока остается без ответа.