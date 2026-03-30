Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Израиль стремится добиться нового миропорядка. По мнению Санчеса, у израильского правительства есть четкая стратегия, направленная на создание новой геополитической реальности в Ближневосточном регионе.

Санчес отмечает, что все ведущиеся на Ближнем Востоке конфликты взаимосвязаны — начиная войну против сектора Газа, Ливана и Ирана, власти Израиля преследуют четкую цель, заключающуюся в обеспечении гегемонии Тель-Авива на всем Ближнем Востоке. При этом, хотя испанский премьер не знает, совпадают ли цели Израиля с позицией администрации США, он констатирует, что в конечном счете негативные последствия действий Израиля на Ближнем Востоке — в плане безопасности и экономического воздействия ощущают также и страны Европы. Учитывая этот фактор, Санчес призывает Нетаньяху прекратить агрессию в отношении соседних стран и вернуться к дипломатии.

Между тем бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент признал, что Вашингтон намеренно вооружал «Аль-Каиду»* (*террористическая группировка, запрещенная в России) и создал ИГИЛ* в Сирии. Для того чтобы свергнуть правительство Асада в Сирии и помочь Израилю укрепить свои позиции в регионе, США сознательно развернули глобальную террористическую сеть. Не секрет, что в Иране американцы с Израилем стремятся обеспечить возврат монархии и наследственное правление сына свергнутого бывшего шаха Пехлеви.