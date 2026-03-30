Российская газета

Иран запустил ракеты с нарисованными гробами, их сняли на видео

Флаг Ирана
КСИР опубликовал новое видео запуска баллистических ракет и дронов по объектам Израиля и США в соседних странах.

Начинается ролик с кадров наклейки на ракету листовки. На ней два рисунка с надписями на английском. На первом - трое вооруженных до зубов солдат маршируют мимо таблички "Вход в Иран". На второй - те же солдаты, но уже двое и израненные, несут в обратную сторону третьего - в гробу под американским флагом. Фоном для них служит табличка "Выход из Ирана".



Затем в воздух поднимается множество ракет и дронов: днем и ночью, вертикально и по пологой траектории, своим ходом или на реактивном ускорителе.

Для отражения атак Израиля и США иранская армия использует обширный арсенал беспилотников и ракет разных типов. От легких FPV-дронов, к появлению которых США оказались не готовы до баллистических ракет с кассетной боевой частью, чье появление над Израилем походит на звездный дождь.

Ранее КСИР показал подземные арсеналы систем ПВО и тоннели с морскими дронами.

Антон Валагин

