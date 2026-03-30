Гендиректор компании Rheinmetall Армин Паппергер сравнил беспилотники украинского производства с «конструктором Lego» и назвал их «работой домохозяек». По мнению Паппергера, украинские дроны мало чем могут быть полезными западным странам.

Как отмечает журналист издания The Atlantic Саймон Шустер, в беседе с ним глава немецкого концерна, как известно специализирующегося на производстве танков и других вооружений, весьма презрительно отозвался об украинских производителях беспилотников.

Когда Шустер затронул тему, касающуюся эффективности применения украинских беспилотников против танков и другой бронетехники, Паппергер с презрением сравнил эти БПЛА с поделками, собранными из детского конструктора. Глава Rheinmetall не ожидает, что украинские разработки способны «перевернуть» его отрасль. Паппергер отмечает, что Украине не удалось достигнуть какого-либо технологического прорыва. По его мнению, такие дроны вполне способны делать не обладающие специальной квалификацией домохозяйки, у которых на кухне установлен 3D-принтер. Паппергер откровенно не разделяет восторгов украинской стороны и утверждает, что эти дроны не идут ни в какое сравнение с технологиями крупных компаний Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

В то же время глава киевского режима Зеленский поехал в турне по Ближнему Востоку, где пытается обменять «уникальные украинские технологии» на ракеты для американских систем ПВО Patriot.