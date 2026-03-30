В США ведут разработку чипов для военной аппаратуры на основе микроалмазов

Источник изображения: topwar.ru

В компании Northrop Grumman (США) ведут разработку чипов для военной аппаратуры на основе микроалмазов. Устройства на их основе обеспечивают высокую мощность и термостойкость техники, защищая чувствительные радиолокационные и радиочастотные системы от разрушительных скачков напряжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Northrop Grumman.

Там стремятся создать новое поколение микроэлектроники на основе специально выращенных искусственных алмазов, размер которых – не более песчинки.

Разработка ведется в Центре микроэлектроники компании. Там инженеры тестируют новый материал для применения в компонентах защиты аппаратуры. Предварительные испытания показали, что одно из экспериментальных устройств способно выдерживать мощность более 100 ватт. Это в два раза выше, чем у имеющихся аналогов. В компании считают, что такие компоненты можно использовать в критически важных военных системах, к примеру, в радарах и радиочастотной электронике.

Высокая теплостойкость и теплопроводность материала позволяют выдерживать значительные скачки напряжения при сохранении четкости сигнала. Алмазные компоненты будут лучше оберегать от повреждений чувствительные элементы электроники, чем аналоги на основе кремния или нитрида галлия.

Американская оборонная компания Northrop Grumman, в числе прочего, производит миллионы чипов для военной промышленности США. Обычно ее разработки строго засекречены, но периодически руководство делает их достоянием общественности.