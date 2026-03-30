Трамп намерен ограничить права стран НАТО за недостаточные оборонные расходы

Президент США Дональд Трамп намерен провести крупную реформу Североатлантического альянса, получившую условное название «pay to play» (буквальный перевод — «плати за игру»). Суть ее в том, что те члены НАТО, расходы на оборону которых составляют менее пяти процентов от внутреннего валового продукта страны, будут лишены права голоса при принятии ключевых решений. Об этом пишет британская газета «Дейли телеграф» (The Daily Telegraph) со ссылкой на неназванных чиновников НАТО.

Под ограничения могут попасть решения об участии в совместных миссиях, расширении военного блока и даже о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. Один из чиновников заявил британскому изданию:

Вы не должны голосовать за будущие расходы, если сами не платите.

Источники сообщили британским журналистам, что пока инициатива американского президента «плати за игру» не вынесена на публичное обсуждение среди всех членов альянса. Однако чиновники администрации Трампа продвигают эту модель на нескольких дискуссионных форумах.

Инициатива обсуждается на фоне глубокого раздражения главы Белого дома и членов его администрации позицией европейских союзников по войне с Ираном. Трамп остался недоволен отказом стран НАТО направить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива и уже пригрозил, что США «запомнят» поведение партнеров. Источники газеты сообщили, что президент США также думает о выводе войск из Германии.

По данным за прошлый год, все 32 страны НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП и выше, три государства достигли отметки 3,5 процента. Общий объем военных расходов стран альянса достиг в 2025 году 1,4 трлн долларов. Такие данные приведены в ежегодном докладе генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

Генсек НАТО выразил надежду, что к саммиту альянса в Анкаре 7-8 июля 2026 года все страны-члены «продемонстрируют продвижение по пути повышения военных расходов до 5% ВВП». Рютте добавил, что доля США в военных расходах всех 32 стран-членов НАТО в минувшем году составила 60 процентов.

В настоящее время ближе всего к обозначенной Трампом планке расходов на оборону в размере 4,3% ВВП подошла только Польша. Её «догоняет» Литва с 4%, за ними следуют Латвия с 3,7%, Эстония с 3,4%, Дания с 3,3% и Норвегия с 3,2%. Сами Штаты на четвертом месте с 3,2% ВВП против 3,3% в 2024 году, хотя в абсолютном выражении бюджет Пентагона в разы больше, чем военные расходы всех стран НАТО вместе взятые. На минимальных 2% остановились Словения, Италия, Албания, Бельгия, Канада, Португалия и Испания.

Для многих стран расходы в 5% на оборону просто неподъемные. Даже министр обороны ФРГ, а это пока что экономический лидер ЕС, Борис Писториус в прошлом году заявил, что это слишком много. Такие затраты на бундесвер эквивалентны 42% федерального бюджета Германии.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"