Трамп намерен ограничить права стран НАТО за недостаточные оборонные расходы

Президент США Дональд Трамп намерен провести крупную реформу Североатлантического альянса, получившую условное название «pay to play» (буквальный перевод — «плати за игру»). Суть ее в том, что те члены НАТО, расходы на оборону которых составляют менее пяти процентов от внутреннего валового продукта страны, будут лишены права голоса при принятии ключевых решений. Об этом пишет британская газета «Дейли телеграф» (The Daily Telegraph) со ссылкой на неназванных чиновников НАТО.

Под ограничения могут попасть решения об участии в совместных миссиях, расширении военного блока и даже о применении статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. Один из чиновников заявил британскому изданию:

Вы не должны голосовать за будущие расходы, если сами не платите.

Источники сообщили британским журналистам, что пока инициатива американского президента «плати за игру» не вынесена на публичное обсуждение среди всех членов альянса. Однако чиновники администрации Трампа продвигают эту модель на нескольких дискуссионных форумах.

Инициатива обсуждается на фоне глубокого раздражения главы Белого дома и членов его администрации позицией европейских союзников по войне с Ираном. Трамп остался недоволен отказом стран НАТО направить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива и уже пригрозил, что США «запомнят» поведение партнеров. Источники газеты сообщили, что президент США также думает о выводе войск из Германии.

По данным за прошлый год, все 32 страны НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП и выше, три государства достигли отметки 3,5 процента. Общий объем военных расходов стран альянса достиг в 2025 году 1,4 трлн долларов. Такие данные приведены в ежегодном докладе генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

Генсек НАТО выразил надежду, что к саммиту альянса в Анкаре 7-8 июля 2026 года все страны-члены «продемонстрируют продвижение по пути повышения военных расходов до 5% ВВП». Рютте добавил, что доля США в военных расходах всех 32 стран-членов НАТО в минувшем году составила 60 процентов.

В настоящее время ближе всего к обозначенной Трампом планке расходов на оборону в размере 4,3% ВВП подошла только Польша. Её «догоняет» Литва с 4%, за ними следуют Латвия с 3,7%, Эстония с 3,4%, Дания с 3,3% и Норвегия с 3,2%. Сами Штаты на четвертом месте с 3,2% ВВП против 3,3% в 2024 году, хотя в абсолютном выражении бюджет Пентагона в разы больше, чем военные расходы всех стран НАТО вместе взятые. На минимальных 2% остановились Словения, Италия, Албания, Бельгия, Канада, Португалия и Испания.

Для многих стран расходы в 5% на оборону просто неподъемные. Даже министр обороны ФРГ, а это пока что экономический лидер ЕС, Борис Писториус в прошлом году заявил, что это слишком много. Такие затраты на бундесвер эквивалентны 42% федерального бюджета Германии.