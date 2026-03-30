В Генштабе пообещали не привлекать призывников к задачам СВО

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Проходящие военную службу по призыву не будут привлекаться для выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 28 марта заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.


«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Цимлянский.

Он уточнил, что призванные военнослужащие также не будут направляться на освобожденные территории, в том числе в Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР, ЛНР) и в Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, освобождаются от призыва участвовавшие в боях не менее полугода добровольцы, а также граждане, которые прошли военную службу в ДНР и ЛНР.

Правительство РФ 24 марта разрешило военкоматам принимать решение об отсрочке или освобождении от военной службы без явки призывника при наличии достаточных сведений. До этого отсрочка или освобождение без личного посещения предоставлялись только отдельным категориям граждан, например, имеющим двух и более детей, обучающимся на очной форме обучения или имеющим ученую степень.

