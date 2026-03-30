Генштаб сообщил о выполнении указа об осеннем призыве в полном объеме

Задание на осенний призыв было выполнено в полном объеме, призвано 135 тыс. человек. Об этом 28 марта сообщили в Генштабе Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме», — отметил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

Отмечается, что наиболее организованно мероприятие осеннего призыва прошли в 15 российских регионах, в том числе в Москве. Также это было организовано в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях.

В декабре прошлого года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году граждан на военную службу. Согласно документу, призыв будет проводиться в течение всего 2026 года.