В Генштабе рассказали о новых подходах к призыву

Генштаб: расширение срока проведения призыва распределит нагрузку на военкоматы

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Расширение периода проведения призыва и действия решения о призыве до года равномерно распределит нагрузку на военкоматы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.

"Отмечу, что изменился и срок действия решения призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу. Теперь оно действительно в течение одного года со дня его принятия и на всей территории Российской Федерации. То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. При этом, в случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва принятое решение подлежит отмене", - сказал он.

По словам Цимлянского, указанные подходы позволяют равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, значительно повысить качество проводимых мероприятий призыва, а также сократить время нахождения граждан в военных комиссариатах и основания для их посещения.