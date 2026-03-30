В Генштабе рассказали о новых подходах к призыву

Генштаб: расширение срока проведения призыва распределит нагрузку на военкоматы
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Расширение периода проведения призыва и действия решения о призыве до года равномерно распределит нагрузку на военкоматы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Цимлянский принял участие в брифинге по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск весной 2026 года.
По словам Цимлянского, указанные подходы позволяют равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, значительно повысить качество проводимых мероприятий призыва, а также сократить время нахождения граждан в военных комиссариатах и основания для их посещения.