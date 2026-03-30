Опубликовано первое фото украинской крылатой ракеты

Опубликован первый снимок крылатой ракеты украинского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадр публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Первый известный снимок украинской крылатой ракеты, предположительно, "Фламинго" в полете. Кадр сделан во время сегодняшней атаки на Самарскую область», — говорится в публикации.

Ранее главный конструктор компании Fire Point, разработавшей крылатые ракеты «Фламинго», Денис Штильман заявил, что Украина разрабатывает ракеты, способные гипотетически поражать объекты на территории Москвы.