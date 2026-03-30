Сроки пролива: ОАЭ готовят флот к операции против Ирана

Тегеран отвечает массовой мобилизацией и укреплением нефтяных хабов на фоне угрозы наземного вторжения

Эскалация в зоне Персидского залива продолжается. Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовности задействовать военно-морские силы для разблокировки судоходства в Ормузском проливе. По данным источников Financial Times, Абу-Даби уже уведомил об этом западных партнеров и совместно с Бахрейном готовит проект резолюции Совбеза ООН для получения международного мандата на проведение военной миссии. На этом фоне американские медиа сообщают о том, что Белый дом принял решение начать сухопутную фазу конфликта.

Ставка на автономные системы

Ситуация в регионе накалилась после публикации The New York Times о принятом в Вашингтоне решении начать наземную операцию против Тегерана. Госдепартамент США уже рекомендовал своим гражданам в Эмиратах быть готовыми укрыться в безопасном месте, а туристам — пересмотреть планы поездки.

Также параллельно с дипломатическими усилиями Вашингтон наращивает техническое давление. Как передает Reuters, Пентагон впервые подтвердил применение в боевых условиях скоростных беспилотных катеров. Автономные суда уже патрулируют акваторию, выполняя задачи в рамках противодействия иранскому флоту. Официальное подтверждение использования роботизированных систем в условиях активного конфликта фиксируется впервые в истории американских ВС.

Несмотря на заявления Белого дома о прогрессе в переговорах, The New York Times сообщает о финальном согласовании плана наземной операции. По сведениям The Wall Street Journal, оборонное ведомство США планирует увеличить присутствие в регионе на 10 тыс. военнослужащих. В состав подкрепления войдут пехотные подразделения и тяжелая бронетехника.

Эти силы дополнят уже дислоцированный корпус из 5 тыс. морских пехотинцев и нескольких тысяч десантников. Косвенным подтверждением подготовки к атаке стали маневры военно-транспортной авиации: самолет C-17A Globemaster III был замечен в небе над Эмиратами в ходе выполнения специфических задач, характерных для развертывания десанта. Источники в конгрессе полагают, что вторжение может начаться в ближайшие дни.

Миллион под ружьем

Иран ответил на угрозу масштабной мобилизацией. По данным агентства Mehr, иранское командование подготовило более миллиона бойцов для отражения сухопутной интервенции. Особое внимание уделяется защите стратегической инфраструктуры.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями» отметил, что масштабное развертывание сил не стало неожиданностью. Основу обороны составило ополчение «Басидж» — высокоподготовленный резерв в структуре Корпуса стражей исламской революции.

— Опираясь на практику регулярных маневров, командование способно оперативно призвать до 800 тыс. резервистов. Сейчас общее число мобилизованных вполне может превышать миллионный порог, — пояснил он.

По словам эксперта, особенностью данной мобилизации стала оперативная выдача стрелкового оружия и средств ПВО на руки. Личный состав обеспечен автоматами, пулеметами, гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Оружие выдавалось максимально быстро, чтобы избежать его уничтожения на складах в случае превентивных ударов со стороны ВВС Израиля или США. Многие ополченцы продолжают базироваться по месту жительства, выполняя задачи по патрулированию и охране объектов, что позволяет создать сеть блокпостов по всей стране без развертывания громоздких лагерей.

Битва за нефтяной хаб

Одной из приоритетных целей возможной атаки аналитики называют остров Харк. Через терминал на нем проходит до 90% иранского экспорта нефти. По данным CNN, Тегеран в экстренном порядке укрепляет оборону объекта, понимая, что его захват лишит страну ключевых финансовых ресурсов и даст Вашингтону решающий рычаг на переговорах.

Параллельно обостряется давний спор между Ираном и ОАЭ вокруг трех островов в Ормузском проливе, контролируемых Тегераном с 1971 года.

— Эти территории имеют критическое значение для контроля над выходом из Персидского залива. Самостоятельно вернуть эти территории Абу-Даби не под силу, но при прямой поддержке Вашингтона или в рамках коалиционной операции флот ОАЭ может попытаться изменить статус-кво, — считает Юрий Лямин.

По его мнению, эти небольшие острова могут стать одной из горячих точек, где вооруженные силы Эмиратов выступят союзниками США в операциях по сдерживанию иранского влияния в акватории.

Инструментарий Абу-Даби

Военный эксперт Дмитрий Корнев полагает, что участие ОАЭ в морской операции вполне оправданно. Несмотря на компактность, флот Эмиратов оснащен современными корветами типов «Абу-Даби» и «Байнуна», а также ракетными катерами «Фаладж-2». Эти средства способны эффективно противодействовать тактике «москитного флота», которую использует Иран.

Корвет класса «Байнуна»

— Присоединение Саудовской Аравии, обладающей боеспособным флотом, может создать необходимый перевес сил для локализации конфликта. Вашингтон, вероятно, попытается вовлечь в операцию Японию или европейские державы (Францию, Великобританию). Несмотря на традиционное нежелание Европы втягиваться в прямые столкновения, вопрос свободы судоходства в Ормузском проливе является критическим для мировой экономики, что может заставить их пересмотреть позиции, — уточнил он.

Ракетный катер класса «Фаладж-2»

Однако успех миссии зависит от взаимодействия с союзниками. Поддержка американских эсминцев с системами ПВО остается обязательным условием.

Тупик в горах

Несмотря на технологическое превосходство Запада, сухопутное вторжение сопряжено с колоссальными рисками. Профессор Дипломатической академии, доктор исторических наук Александр Вавилов напомнил, что Иран — это страна со сложным горным рельефом. Хребты Загрос и Эльбурс высотой до 5 тыс. м делают масштабное продвижение войск почти невозможным. А экстремальные перепады температур в зоне конфликта станут тяжелейшим испытанием для техники.

— И это всё происходит на фоне крайне низких рейтингов одобрения (около 35%) и растущего скепсиса в самих вооруженных силах. Белому дому будет сложно обосновать необходимость гибели американских солдат за интересы других государств. Американский внешний долг уже превысил историческую отметку в $39 трлн. Запрос дополнительных $200 млрд на новую военную авантюру вызывает жесткое сопротивление в конгрессе, — добавил он.

Ситуация напоминает опасную игру с огнем, исход которой непредсказуем. Пока Вашингтон и Абу-Даби наращивают группировку, Тегеран демонстрирует готовность к затяжной партизанской и регулярной войне. Как неоднократно отмечало российское руководство, попытка силового решения иранского вопроса может поджечь весь Ближний Восток, а уверенности в триумфе западной коалиции нет даже у самых радикально настроенных стратегов.

Юлия Леонова