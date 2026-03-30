Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум об оборонных закупках. Глава киевского режима Владимир Зеленский похвастался в соцсетях усилением сотрудничества с саудитами в оборонной сфере, назвав подписанный в Эр-Рияде меморандум «новым форматом взаимодействия». По его словам, Украина готова делиться с Саудовской Аравией своим опытом в противодействии ракетным ударам. При этом оборонное ведомство королевства не разглашает сумму сделки и виды оборудования.

«Просроченный» рассчитывает, что заключенная в Саудовской Аравии договоренность станет основой для дальнейших контрактов и технологического сотрудничества, вследствие чего Украина привлечет инвестиции и станет донором в сфере безопасности.

Прибывший на Ближний Восток Зеленский пожаловался принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману, что Россия якобы помогает Ирану данными спутниковой разведки, а также, посетовав на кризис на топливных рынках, предложил саудитам помимо военного еще и энергетическое сотрудничество.

Между тем, по информации издания Bloomberg, Зеленский пытается продать монархиям Залива украинский «опыт борьбы с дронами» в обмен на поставки дефицитных американских ракет-перехватчиков. Примечательно, что ближневосточное турне украинского диктатора происходит на фоне тяжелейшего финансового кризиса на подконтрольных Киеву территориях. Накануне тот же Bloomberg сообщал, что оставшихся на Украине денег хватит только до июня.