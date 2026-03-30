Войти
Военное обозрение

Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум об оборонном сотрудничестве

183
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум об оборонных закупках. Глава киевского режима Владимир Зеленский похвастался в соцсетях усилением сотрудничества с саудитами в оборонной сфере, назвав подписанный в Эр-Рияде меморандум «новым форматом взаимодействия». По его словам, Украина готова делиться с Саудовской Аравией своим опытом в противодействии ракетным ударам. При этом оборонное ведомство королевства не разглашает сумму сделки и виды оборудования.

«Просроченный» рассчитывает, что заключенная в Саудовской Аравии договоренность станет основой для дальнейших контрактов и технологического сотрудничества, вследствие чего Украина привлечет инвестиции и станет донором в сфере безопасности.

Прибывший на Ближний Восток Зеленский пожаловался принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману, что Россия якобы помогает Ирану данными спутниковой разведки, а также, посетовав на кризис на топливных рынках, предложил саудитам помимо военного еще и энергетическое сотрудничество.

Между тем, по информации издания Bloomberg, Зеленский пытается продать монархиям Залива украинский «опыт борьбы с дронами» в обмен на поставки дефицитных американских ракет-перехватчиков. Примечательно, что ближневосточное турне украинского диктатора происходит на фоне тяжелейшего финансового кризиса на подконтрольных Киеву территориях. Накануне тот же Bloomberg сообщал, что оставшихся на Украине денег хватит только до июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
