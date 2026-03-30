США экстренно перебрасывают на Ближний Восток ЗРК малой дальности Avenger

Соединенные Штаты в экстренном порядке переправляют на Ближний Восток средства ПВО малой дальности, способные бороться с иранскими дронами. Как утверждается, с авиабазы Макдилл во Флориде (Macdill Air Force Base) вывезены практически все ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.

Пока Трамп в Белом доме рассказывает в очередной раз о «победе» США над Ираном, американские военные на Ближнем Востоке пытаются бороться с иранскими беспилотниками, которых у Тегерана почему-то оказалось очень много. При этом Иран, видимо и не подозревающий о том, что «уже побежден», продолжает атаковать американские военные базы на территориях монархий залива. Причем весьма удачно.

США рассчитывали на быструю победу, поэтому как нужно к войне с Ираном не подготовились и теперь пожинают плоды. Фактически американцы начали войну с одной из крупнейших мировых держав в области беспилотников, не имея средств борьбы с ними. Да и опыт войны на Украине проигнорировали. И теперь бегают, как петух в одно место клюнул. Тратить дорогущие зенитные ракеты на дешевые БПЛА оказалось слишком дорого. А сбивать дроны больше нечем.

Вот и выгребают американцы свои запасы ЗРК малой дальности, как те же AN/TWQ-1 Avenger. Раньше их втюхивали Украине, считая устаревшими, теперь отправляют на Ближний Восток, потому что сбивать больше нечем.